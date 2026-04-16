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聯合報社論／移工與動物政策：一個沒溫度政府的惡整

聯合報／ 社論

因不滿動物用藥新制配套不足，日前不少獸醫、飼主與動保團體帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前抗議，呼籲動物用藥新制暫緩上路。 圖／聯合報系資料照片
因不滿動物用藥新制配套不足，日前不少獸醫、飼主與動保團體帶著毛小孩齊聚在農業部防檢署前抗議，呼籲動物用藥新制暫緩上路。 圖／聯合報系資料照片

賴政府最近有兩項政策，一推出就撞壁。其一，是原定七月上路的「動物用藥新制」，因為藥品管理構想未顧及動物醫療的實際需求，遭到獸醫界和寵物飼主的強烈反對，只好宣布暫緩實施。其二，是預定年底引進印度移工的政策，因為缺乏說明與溝通，民眾在「公共政策網路平台」發起反對連署，短短數日就有三萬多人附議。由於民眾反對聲浪強大，政府決策正陷入觀望。

這兩項政策，前者是衛福部及農業部主管，後者則是勞動部主管。兩者雙雙引發社會反彈，原因都是主管部會一意孤行，自以為說出一番宏大道理就執意要幹，卻不進行任何社會溝通。俟政策撞牆碰壁，才發現該做的準備都沒有做，只好悻悻然龜縮。兩相比較，衛福部和農業部還知道暫時喊停，算是「犯後態度良好」。但勞動部長洪申翰則企圖把責任推給在野黨，聲稱《台印勞工備忘錄》（ＭＯＵ）是經立法院審查通過，在野黨如今卻站在反對立場，是不負責任的操作。這種胡亂推諉的態度，才是最霸道惡質的操作。

先談動物用藥新制的爭議。賴政府之所以要針對動物用藥改採「登錄制」，主要是為讓獸醫使用「人用藥品」更法制化與透明化，解決《藥事法》及《動保法》之間的灰色地帶。因此規定，藥商若將「人用藥品」登錄為「動物用藥」，就能直接合法銷售給動物醫院。問題是，動物用藥有七十％來自人用藥品，但藥商因為寵物市場太小而登錄意願低落，新制即將上路，在七百多項藥品中僅有兩百多件完成登錄，比重不到三成。一旦新制倉促上路，許多動物醫院立刻會碰到無藥可用的困境，或要求飼主自己拿藥單去藥房買藥，甚至可能延誤救治；這是獸醫和寵物飼主群起反彈的主因。

此事之可笑在於，衛福部自以為「人獸分藥」新制是一種「改革」，卻不問要如何執行才能避免衝擊；結果只滿足了藥劑師方便，卻苦了獸醫師和飼主。正因如此，新制不僅窒礙難行，還惹來民怨和罵名，只好緊急喊卡。且看，政府後來同意將「登錄制」改為「公告制」，藥商不必一一登錄每項藥品；這麼簡單的行政，為何事前沒有人想到？癥結就在，賴政府這兩年不斷強調的都是「官威」，手段都是威迫，誰會考慮到「民瘼」和「民怨」？

引進印度移工政策，則更反映了賴政府對人民感受的漠然與冷感，一派「無溫度政府」的硬幹作風。目前在台移工為八十七萬人，失聯移工則超過九萬人，顯示政府管理之鬆散。在這種情況下，政府以「移工人力多元化」為由引進印度移工，幾無說服力。事實上，首批將引進的印度移工主要來自印度東北的密索藍邦，當地居民屬於東亞人種的藏緬語系，近九成信基督教，九成以上能說英語；但這些能說服國人的訊息，政府卻完全避而不談。

在這種情況下，民眾以刻板印象想像將引入的印度移工，引發對習性迥異及性侵的疑慮當然在所難免。令人扼腕的是，洪申翰出身勞團，此次卻態度高傲，除反控在野黨失信，開口閉口只談「產業需要」和「印方承諾」。這種態度，彷彿勞動部長都不必為移工逃逸問題負責，不必對民眾的安全疑慮負責。這種沒有溫度的官僚嘴臉，令人痛心。

正因上有行政院長卓榮泰「不副署、不任命、不執行」的三不態度，各部會有這種「不溝通、不恤民、不講理」的表現，也就不令人意外。當民進黨對待移工及動物政策如此粗魯草率，即可知它已失去服務百姓的心。

社論 印度移工政策 動保法 藥事法 賴政府

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