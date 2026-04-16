經濟日報社論／記憶體缺貨時代 台廠突圍有道

記憶體示意圖。 路透

筆電、個人電腦和手機4月以來漲價蠢蠢欲動，矛頭直指全球記憶體晶片價格持續飆升，部分規格記憶體與去年同期相比，漲幅近四倍，被形容為「漲得離譜」。幾乎同一時間，台灣廠商群聯（8299）宣布籌資逾400億元大舉備料，威剛（3260）3月單月營收首度突破百億元改寫歷史紀錄，南亞科（2408）則以近800億元的私募案震驚市場，引進多家國際大廠入股共同研發。這些幾乎同步浮現的訊號，共同說明了一件事，記憶體市場的結構性轉變，已然進入加速的新階段。

AI浪潮正在從根本上重塑記憶體的需求格局，戴爾科技執行長近期公開預測，到2028年，全球AI加速器所需的記憶體總量，將比2023年暴增625倍。這個驚人數字背後，是單顆AI晶片記憶體容量的跳躍式成長，以及全球資料中心AI加速器部署規模的大幅擴張，雙重因素疊加所造成的結果。

供給端的困境，卻與需求端的爆發形成了尖銳的對比。在AI熱潮完全引爆之前，三大記憶體原廠在景氣低點相繼暫停擴產計畫，留下了難以彌補的產能缺口。更根本的結構性問題在於，從零規劃興建一座新的DRAM晶圓廠，到真正量產，至少需要四年的時間，即便今日立刻動工，成果也要等到2029年前後才能到位。目前原廠整體擴產幅度，大約只有需求增速的五成，這個缺口在可見的未來難以填平。群聯執行長潘健成甚至直言，這波缺貨潮在未來十年內都恐怕難以完全解決，缺貨已從周期性現象演變為結構性常態。

在這場風暴中，台灣廠商的處境各異，但也迎來了難得一遇的布局契機。三大原廠為了追逐高頻寬記憶體（HBM）的高毛利，大舉排擠了傳統DDR4的產能，反而讓南亞科成了全球幾乎唯一能穩定供應DDR4的DRAM廠。南亞科把握這個窗口，透過私募引進鎧俠、晟碟、Solidigm以及思科四大國際廠商入股，名義上是確保長期供貨，實質上是在鋪設共同研發客製化記憶體的戰略基礎。南亞科的視野，已指向邊緣AI運算下一波浪潮到來之前，搶先站穩關鍵的供應位置。

群聯執行長潘健成的因應邏輯，則展現了另一種視角的深度。外界擔憂Google推出的記憶體壓縮技術TurboQuant，將壓低整體的記憶體需求，他的回應是一個精彩的蒸汽機比喻，燃煤效率提升，結果不是煤炭消耗減少，而是更多人用得起蒸汽機，機器數量暴增，反而消耗更多能源。

AI記憶體技術的進步道理相同，成本下降只會讓更多應用場景快速落地，資料量從文字時代的KB等級，一路跨向影像與短影音生成的TB等級，儲存需求的爆發遠超技術優化所能節省的空間。群聯為此打破過去不舉債的慣例，啟動超過400億元的籌資計畫大舉備料，並同步推進混合AI方案，讓僅搭載8GB或16GB記憶體的一般電腦也能執行AI推論，瞄準AI應用真正大眾化所必然需要走的普及路徑。

威剛則以模組廠的靈活性，示範了另一種突圍方式。提前大規模布建庫存，並果斷從消費市場轉向企業級固態硬碟與工業應用領域，歷史性的百億元單月營收，正是這個策略轉型所結出的果實。

台灣廠商的優勢，從來不是靠規模壓制對手，而是在快速讀懂市場訊號、靈活調整策略，以及在系統整合與客製化服務上長期積累的深度與彈性。這波超級缺貨浪潮，恰恰是一個能夠放大這些優勢的罕見窗口。

眼前真正的關鍵，不在於能否搭上這波行情，而在於有沒有夠長遠的視野，把短期的缺貨紅利，轉化成真正難以被取代的技術底蘊與市場地位。南亞科、群聯、威剛各走各的路，但在策略的本質上卻是相通的，都是在供給緊縮、需求爆發的結構性窗口期，選擇主動出手、積極卡位，而不是靜待機會自然敲門，這才是所有廠商應該學習的經營之道。