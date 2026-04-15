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經濟日報社論／美中在AI競賽的決勝關鍵

經濟日報／ 社論

美中貿易結構變化下台灣的角色。（美聯社）
美中貿易結構變化下台灣的角色。（美聯社）

《華爾街日報》最近一篇深度報導，揭露了在機器人領域，人形機器人公司如雨後春筍般湧現，這些公司憑藉零組件供應商和工程人才組成的龐大生態系統，開始規模化生產。更值得關注的是，中國政府不僅將「具身智能」確定為希望在未來五年內占據主導地位的前沿技術領域，更透過提供土地、優惠租金、銀行貸款以及設立投資基金，為這個行業注入龐大資本。地方政府和國有企業更充當了早期採用者，透過實際部署幫助企業建立市場、收集數據。

這篇報導的深層意涵，精準地揭示了中美AI競爭的本質：真正的「勝負」，關鍵不在於誰能在實驗室裡實現技術的絕對領先，而在於誰能更有效地將技術轉化為經濟成長、民生福祉和綜合國力。

美中兩國在AI發展上，正沿著兩條截然不同的道路前進，這直接影響了它們將技術轉化為現實國力的效率與模式。美國的道路，是以實現通用人工智慧為終極目標，追求技術的極限突破。

在其背後，是矽谷的風險投資文化、頂尖大學的基礎研究實力，以及輝達、Google、OpenAI等科技巨頭對算力與模型架構的不懈投入。美國的模式強調「發明」，其優勢在於能夠創造出定義下一個時代的底層技術。

相比之下，中國的道路則是以應用為導向，強調「AI+」賦能實體經濟，服務高品質發展。其背後是中國政府強大的戰略規劃能力、全球最完整的製造業供應鏈，以及一個超大規模的國內市場。中國的模式並不執著於在某個單一技術指標上超越美國，而是專注於如何利用現有技術快速解決實際問題，並透過規模化部署來降低成本、迭代產品。

美國AI政策帶有強烈的「零和博弈」色彩；其製造業基礎相對薄弱，長於創新但短於規模化；投資由私人資本主導，更關注技術壁壘和估值空間。中國則將AI發展融入國家整體規劃，強調科技與經濟的協同；其完備的製造業體系為AI提供了試驗場和應用場景；融資以政府和產業資本為主，更易於推動資源整合與技術落地。

兩個各有優勢，勝負關鍵在於轉化的能力，從實驗室到工廠，端視誰能完成從技術到應用、從程式碼到生產力的「關鍵一跳」。在這方面，中國的體制有其獨特之處。首先，政府的角色不僅是「監管者」，更是「生態建構者」。背後的商業邏輯是為尚不成熟的產品提供寶貴的真實世界數據和早期市場，加速技術創新。

這種由政府分擔早期風險的模式，較能實現低成本、快速迭代的「創新循環」。這種「用起來」的過程，不僅創造了即時的經濟價值，更產生了海量的回饋數據，反過來推動了底層技術的進步。

美國雖然在基礎AI模型上保持領先，但在將這些「大腦」裝進能夠低成本、大規模運作的「身體」並投入各種現實場景的過程中，卻顯得步履蹣跚，因此在從實驗室到市場的轉化競賽中，中國已經取得了階段性的領先。不過，狂熱的投資和中國地方政府的「一擁而上」，很可能催生一個巨大的經濟泡沫。而且，當美國的科技巨頭仍在為實現通用人工智慧（AGI）的夢想而投入巨資進行基礎研究時，中國的企業如果過於專注於短期應用和市場份額，可能會在下一輪技術範式轉移到來時再次落後。

總的說來，技術領先本身並不是終點，將技術轉化為經濟成長、民生福祉與綜合國力的能力，才是決定勝負的關鍵。AI革命的真正贏家，必然是那個最能無所不在地融入經濟肌體與社會脈搏，從而提升整體國力的國家。在這場馬拉松競賽中，勝負遠未定局，而「轉化」的能力，將是決定最後衝刺者歸屬的核心密碼。台灣發展AI的基本政策架構，涵蓋法規、計畫方向與核心目標實應定錨於此。

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