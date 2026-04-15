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聯合報黑白集／習近平的新人設

聯合報／ 聯合報黑白集

國民黨主席<a href='/search/tagging/2/鄭麗文' rel='鄭麗文' data-rel='/2/136000' class='tag'><strong>鄭麗文</strong></a>（左）10日在北京會見中共總書記<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>（右）見面。圖╱國民黨提供
國民黨主席鄭麗文（左）10日在北京會見中共總書記習近平（右）見面。圖╱國民黨提供

鄭習會圓滿謝幕，習近平的柔軟低調引人注目。他不談「一國兩制」，也不對台獨喊打喊殺，只唱「和平發展」的主旋律。當習總書記擺出他的新人設——和平穩定的締造者，相形之下，賴政府「反統戰」的腔調就顯得氣急敗壞。當反中的紅線位移，賴政府卻一味阻撓交流，要祭國安法查辦，證明民進黨才是破壞和平的亂源。

習近平的延任及其獨裁強人路線，多年來影響中國國際形象。但川普再度執政後，其狂妄表現，讓習近平有重設形象的機會。對比川普威脅伊朗要毀滅文明，說美國正走向地獄，烘托自己是救世主；習近平稱中國面臨「百年大變局」，對內對外形塑管控風險的負責領導人，使中國形象大幅轉正。

在俄烏及美伊兩大戰爭中，中國扮演促談角色；而今，進而重啟台海和平交流，連美國也改口鼓勵兩岸對話。習近平和平人設奏效，好整以暇等川普上談判桌。至於賴清德，原可藉「賴鄭會」在川習會前發聲，他卻放棄主動權。

習近平並未改變統一使命，但他對台灣問題硬話軟說，賴政府反而無力接球，被「不惜一戰」的氛圍封死迴旋空間。民進黨作為執政黨，卻比中共更不讓台灣人有選擇機會，何其諷刺！

就算習近平演很大，兩岸對話好戲連台，有助台海風和日麗。假戲真做能促成和平發展，誰不樂意？

社論 習近平 賴清德 鄭麗文

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