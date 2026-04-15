聯合報社論／綠營助理、網軍都當共諜，才是玩火過頭

「牛糞博士」朱政騏涉共諜遭起訴求刑。圖／聯合報系資料照片

鄭習會在國共善意中順利完成，儘管並未出現任何綠營聲稱的「出賣國家尊嚴」情事，民進黨仍習慣性地一片謾罵。其中，尤以行政院長卓榮泰批鄭麗文「言論玩火玩過頭」，最具代表性。然而，對照近來接二連三的共諜案，要論「玩火玩過頭」，綠營顯然更勝一籌。

卓榮泰對「鄭習會」的批判，了無新意。他說「中華民族偉大復興」是「落入中共將台灣和台海內化語境」；又說「不讓外力介入」，是向中共一面倒；還說鄭麗文提出的「建立兩岸和平制度」，證諸歷史「國民黨的底氣完全不見」。說穿了，就是無法就鄭習會找到具體攻擊點，才以充滿抽象與對立的說法胡亂批判。

從卓榮泰的說法，可看出其核心概念是延續民進黨政府把中國大陸視為「境外敵對勢力」的觀點，認定兩岸沒有任何和平、互利、交流的空間；如果有人與對岸坐下來談和平，當然就是「迎合對岸觀點與語境」。所謂「玩火過頭」，就是用另一種詞彙指控國民黨「賣台」罷了。

就在鄭麗文訪陸前夕，卻爆出總統府副秘書長何志偉擔任立委時的助理朱政騏，涉嫌利用職務之便出入立院刺探、收集密件資料，傳給中共人士，並獲取利益。事實上，朱政麒已獲民進黨提名參選台北市議員，是「準議員參選人」，這充分暴露民進黨的識人不明。尤其，朱政騏曾在馬政府執政初期，以「吃牛糞」的激烈動作抗議開放美牛進口，是民進黨「根正苗綠」的人物。

民進黨幕僚涉入共諜案，事件層出不窮。包括資深黨工黃取榮、賴清德擔任副總統時的機要吳尚雨、吳釗燮任外交部長時的助理何仁傑，以及前立法院院長游錫堃的助理盛礎纓，都涉入共諜，去年一審分別被判四到十年不等的徒刑。像這樣，府院黨及國安高層皆遭滲透，才是嚴重百倍的事。民進黨一味抹紅在野黨，殊不知，「共諜和他們的產地」，就在自己身邊。

更讓人歎為觀止的，是近日爆發的「三立前製作人李能謙共諜案」。此案特別之處，不僅是李能謙的「綠媒」背景；而是除了共諜案，他也曾假冒輝達執行長黃仁勳等名人，在臉書開設粉專與投資廣告詐騙民眾，獲利超過一千三百萬元。李能謙更曾在他任職的科技公司，經營網軍攻擊國民黨和民眾黨政治人物，可說是罕見的「詐團、網軍與共諜三合一」案例。

綠營幕僚到綠媒製作人當共諜，不僅是國安隱患，也凸顯民進黨之「嚴以律人、寬以待己」。民進黨政治人物中，「嘴巴喊抗中，家族賺紅錢、大陸養小三」者，更從未間斷。這與綠營幕僚、綠媒假藉身分之便各發其財，也不過是五十步笑百步。

這些光怪陸離的情狀，也顯示民進黨近十多年來的「逢中必反」，已將「反中」變成「銀貨兩訖」的生意。綠營高層藉反中、抗中抹紅政敵，利用兩岸緊張賺取選票，不惜犧牲民主與法治。「玩火玩過頭」的不是別人，正是卓榮泰這種位居高位的政客，他們一心賺取反中紅利，卻絲毫不顧人民對和平的期待。

這種「玩火」心態若持續下去，兩岸恐將陷於萬劫不復之地。大陸在鄭習會後釋出十項「惠台」措施，仍遭民進黨負面解讀，稱這是「可收可放的工具」、「將經貿武器化」。試問：如果將惠台措施皆視為統戰拒之門外，難道真要兵連禍結，才追悔莫及？

一個心中沒有「和平」的政府，才會對交流百般阻撓，對鄭習會的成果一筆抹煞。當民進黨逐漸難掩其心口不一，被人民看破手腳，自是必然。