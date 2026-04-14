聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／誰讓台灣只能二擇一？

聯合報／ 黑白集

AIT處長<a href='/search/tagging/2/谷立言' rel='谷立言' data-rel='/2/224763' class='tag'><strong>谷立言</strong></a>（左）呼籲，北京和台灣所有政黨——尤其是民選領袖，保持溝通管道，以避免誤會。 圖／聯合報系資料照片
AIT處長谷立言（左）呼籲，北京和台灣所有政黨——尤其是民選領袖，保持溝通管道，以避免誤會。 圖／聯合報系資料照片

鄭習會後，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言說，台灣不需在「對話或嚇阻之間做選擇」，兩者可同時進行。話說得鏗鏘有力，但到底是誰讓台灣只能在「對話與嚇阻間二選一」？

民進黨二度執政前，美國對兩岸交流確實樂觀其成，甚至高度鼓勵。當時美國認為，台海和平是國際穩定柱石之一，而美、中之間是既合作、又競爭的關係。在此國際架構下，台灣與美國維持良好關係，亦必須推動兩岸關係平穩推展，從而形成雙贏、甚至三贏。

但近年美國戰略轉向，將中國視為主要競爭對手，在軍事、經濟領域全方位圍堵。這與以「反中」為導向的民進黨一拍即合，趁勢而起，放大「中國威脅論」，讓「親美抗中」成了蔡政府到賴政府的唯一國策。「二擇一」是民進黨的一向論調，但推波助瀾的，正是美國。

在國際環境影響下，台灣不僅在「嚇阻與對話」間只能二擇一，「親美與友陸」亦無法並存。美國除把台灣打造為「新冷戰第一線」，更在選舉時對藍綠大小眼，支持「抗中」的民進黨，對爭取兩岸和平的國民黨冷嘲熱諷。這種作法，哪是讓台灣「不必二擇一」？

谷立言呼籲，北京和台灣所有政黨——尤其是民選領袖，保持溝通管道，以避免誤會。賴總統如果聽仔細，就知道這也是在提醒他：別再一味恐嚇了！

社論 黑白集 鄭習會 谷立言 兩岸和平

延伸閱讀

鄭習會 在國際戰爭陰影下謀和平

谷立言：台灣不需在對話與嚇阻間抉擇

聯合報社論／借力使力：台灣須藉美中新關係為戰爭解套

鄭訪陸 讓台能選擇和平

相關新聞

聯合報社論／美伊談判破局，關鍵在海峽與濃縮鈾

由伊朗國會議長卡利巴夫率領的代表團，以及由美國副總統范斯率領的美國代表團，分別抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，進行面對面的停火談判。這是美國、以色列攻擊伊朗，伊朗反擊，波及波灣國家，引發區域大戰五周以來，雙方首度的外交接觸。但是雙方差距過大，在進行了廿一小時談判後宣告破局，美國代表團隨即打道回府。

聯合報黑白集／民進黨版「北平模式」

國民黨主席鄭麗文訪陸，行政院長卓榮泰翻出上個世紀的「北平模式」，揶揄「鄭習會」是不戰而降。諷刺的是，民進黨中央就位於台北市北平東路，黨中央定調「抗中保台」路線，卓揆擺出不惜一戰的強硬姿態，反而更像在執行「民進黨版北平模式」。

經濟日報社論／台灣在AI浪潮下的關鍵轉折：價值創造

科技產業正出現前所未見的結構性改變，一方面，以人工智慧與資料基礎設施為核心的公司（如Palantir、Cloudflare）因具備實際AI落地能力與高成長性，持續獲得資本青睞；另一方面，傳統以SaaS應用為主的企業（如Adobe、Salesforce）則面臨生成式AI直接衝擊其商業模式，股價大幅回落，部分公司甚至在2026年下跌超過三成。

聯合報黑白集／誰讓台灣只能二擇一？

鄭習會後，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言說，台灣不需在「對話或嚇阻之間做選擇」，兩者可同時進行。話說得鏗鏘有力，但到底是誰讓台灣只能在「對話與嚇阻間二選一」？

聯合報社論／面對和平紅利，賴政府只剩一張嘴狂罵？

國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」順利結束。此行聚焦兩岸和平，鄭麗文更在「鄭習會」上提出兩岸和平制度化；行程結束前，中共也準備了和平紅利，宣布農漁產品、青年交流、影視作品、航班旅遊等十項對台政策措施。然而，賴政府卻追著鄭麗文一路狂罵，府院黨和側翼火力全開，除痛批中共把兩岸交流工具化、武器化，陸委會還針對鄭習會恫嚇：「將採取必要作為」。鄭麗文邁向兩岸和平之路，還得邊打藍綠內戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。