聯合報黑白集／誰讓台灣只能二擇一？

AIT處長谷立言（左）呼籲，北京和台灣所有政黨——尤其是民選領袖，保持溝通管道，以避免誤會。 圖／聯合報系資料照片

鄭習會後，美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言說，台灣不需在「對話或嚇阻之間做選擇」，兩者可同時進行。話說得鏗鏘有力，但到底是誰讓台灣只能在「對話與嚇阻間二選一」？

民進黨二度執政前，美國對兩岸交流確實樂觀其成，甚至高度鼓勵。當時美國認為，台海和平是國際穩定柱石之一，而美、中之間是既合作、又競爭的關係。在此國際架構下，台灣與美國維持良好關係，亦必須推動兩岸關係平穩推展，從而形成雙贏、甚至三贏。

但近年美國戰略轉向，將中國視為主要競爭對手，在軍事、經濟領域全方位圍堵。這與以「反中」為導向的民進黨一拍即合，趁勢而起，放大「中國威脅論」，讓「親美抗中」成了蔡政府到賴政府的唯一國策。「二擇一」是民進黨的一向論調，但推波助瀾的，正是美國。

在國際環境影響下，台灣不僅在「嚇阻與對話」間只能二擇一，「親美與友陸」亦無法並存。美國除把台灣打造為「新冷戰第一線」，更在選舉時對藍綠大小眼，支持「抗中」的民進黨，對爭取兩岸和平的國民黨冷嘲熱諷。這種作法，哪是讓台灣「不必二擇一」？

谷立言呼籲，北京和台灣所有政黨——尤其是民選領袖，保持溝通管道，以避免誤會。賴總統如果聽仔細，就知道這也是在提醒他：別再一味恐嚇了！