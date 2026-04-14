聯合報社論／面對和平紅利，賴政府只剩一張嘴狂罵？

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國民黨主席鄭麗文訪陸「和平之旅」順利結束。此行聚焦兩岸和平，鄭麗文更在「鄭習會」上提出兩岸和平制度化；行程結束前，中共也準備了和平紅利，宣布農漁產品、青年交流、影視作品、航班旅遊等十項對台政策措施。然而，賴政府卻追著鄭麗文一路狂罵，府院黨和側翼火力全開，除痛批中共把兩岸交流工具化、武器化，陸委會還針對鄭習會恫嚇：「將採取必要作為」。鄭麗文邁向兩岸和平之路，還得邊打藍綠內戰。

賴政府無法維護台海和平，又反對國共談和平，幾已到歇斯底里的地步。總統府無的放矢，批評鄭習會要推進以「和平統一為名、併吞台灣為實」的「兩制台灣方案」。事實上，此行從未出現「一國兩制」一詞，除上海聽到一次「統一」，全程「和平」之聲不絕於耳。鄭麗文的和平架構，還包括台灣的國際空間、區域經濟整合。但行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣才用生命證實，賴政府對這些國際參與，根本都在虛應故事！

鄭麗文承襲了前總統馬英九的兩岸和平路線，也再度為民眾帶回和平的紅利。儘管民進黨政府的十年折騰渾然不知「和平」為何物，但對社會大眾而言，人們對和平的渴望，仍是主流民意。閣揆卓榮泰疾言厲色指責鄭麗文「玩火玩過了頭」，但民進黨政府把台灣玩成「地球最危險的地方」，才叫玩火玩過頭。鄭習會談到兩岸「和平制度化」，陸委會卻揚言要「辦人」，撒出這張綠色恐怖網，那才是「玩火玩過了頭」。

事實上，藍綠紅都曾有過和平的願景或提議。連戰和胡錦濤就有終止敵對狀態，達成和平協議、建立軍事互信機制的兩岸和平共同願景。習近平也提議，推動兩岸關係和平發展，達成制度性安排。馬英九則提出「不統、不獨、不武」，開啟兩岸大交流年代，舉行歷史性的「馬習會」；並曾探討簽署和平協議的可能性，惜未能實現。

綠營方面，陳水扁曾配合選舉操作，推出建立兩岸和平穩定互動架構的「和平公投」，引起中共強烈反應，也造成美國疑慮和台美關係緊張。賴清德則提出「和平四大支柱行動方案」，是用和平之名包裹「兩國論」。和平，對中共來說，是路徑與選擇；對藍營來說，是價值和目的；對綠營來說，卻是口號與包裝。兩岸互信基礎薄弱，兩岸與和平的距離，也愈來愈遠。

川普正在改寫國際秩序，世界穩定的力量變成戰爭衝突的根源。各國紛紛尋求避險，中國因緣際會扮演了重要角色。從全球格局看，鄭麗文的和平之旅其實是因應百年變局，順應世界潮流。尤其，川普還不知美伊戰爭要如何收場，反而是中國大陸在促成美伊談判上，扮演了臨門一腳的作用。鄭習會唱響和平主旋律，川習會若要談和平，習近平底氣不輸川普。

兩岸民眾從未失去和平的願望，但兩岸和平的構想，卻被荒棄在時代的角落。在川習會登場前，鄭麗文把兩岸遺忘已久的和平構想再度拉進民眾的視野，並推向世界的舞台。

和平之路，既險且長。如鄭麗文所說，這次踏出了成功的第一步，後面還有九十九步要走。兩岸和平制度化，必須從擴大各領域交流、化解敵意、建立互信著手，循序漸進。賴政府面對鄭麗文帶回和平紅利，則是一副怒急攻心的模樣；如果它存心阻撓，極可能破壞所有和平的努力。重要的是，民眾已看到兩岸的「紅線」被推開、重設，在國民黨的和平論述下，如果民進黨仍堅持走向衝突和戰爭，那就等著被選民淘汰吧！