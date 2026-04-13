經濟日報社論／台灣在AI浪潮下的關鍵轉折：價值創造

AI伺服器示意圖。圖／AI生成

科技產業正出現前所未見的結構性改變，一方面，以人工智慧與資料基礎設施為核心的公司（如Palantir、Cloudflare）因具備實際AI落地能力與高成長性，持續獲得資本青睞；另一方面，傳統以SaaS應用為主的企業（如Adobe、Salesforce）則面臨生成式AI直接衝擊其商業模式，股價大幅回落，部分公司甚至在2026年下跌超過三成。

對台灣而言，這帶來重要啟示。作為長期依賴製造與代工優勢的經濟體，在AI時代若仍停留在「技術執行者」角色，將難以分享價值鏈上移的紅利。未來必須重新定位，從硬體製造延伸至AI基礎設施、資料應用與軟體整合能力，才能在這場由人工智慧主導的新一輪產業重組中，取得更具主導性的戰略位置。

過去40年，台灣經濟的成功建立在一個簡單的邏輯上，提供比競爭對手更好的製造品質、更快的交貨速度、更靈活的客製化能力。從紡織到電子，從半導體到精密機械，台灣廠商習慣扮演全球供應鏈中那個可靠的執行者。這套模式養活了數百萬家庭，創造了經濟奇蹟；但當AI開始滲透到各個產業，這個賴以為生的優勢正在快速消失。我們必須正視一個殘酷的現實，過去讓我們成功的那些特質，可能正是未來阻礙我們進步的包袱。

最明顯的威脅來自人力結構的改變，許多台灣中小企業的獲利模式，本質上就是靠著大量人力投入來創造價值。一家貿易公司可能僱用30個業務員維繫客戶關係，一家設計公司需要20個繪圖員處理訂單，一家會計事務所仰賴十幾個記帳士完成日常業務。當AI工具能讓一個人完成過去幾個人的工作量，這些企業的營運邏輯就會崩解。不是因為營收下降，而是因為客戶發現自己不再需要購買那麼多「人頭」的服務。這個趨勢已經在發生，只是許多企業主還在假裝看不見。

台灣還面臨另一個獨特的挑戰，全台灣超過98%的企業是中小企業，這曾經是我們引以為傲的靈活性來源。但在AI時代，這反而成了最大的弱點。中小企業對新科技的投資能力有限，轉型的決心不足，更重要的是，他們往往缺乏關鍵任務的特性。客戶可以輕易更換供應商，可以快速轉向更便宜的AI解決方案，沒有太多轉換成本。這種高度替代性，在過去或許不是問題，但在AI時代卻成了致命傷。

但危機的另一面，永遠都是轉機。如果我們仔細觀察那些在AI浪潮中勝出的企業，會發現他們都具備某些共同特質。他們提供的不是通用型服務，而是針對特定產業的深度解決方案。他們的客戶黏著度極高，因為他們處理的是關鍵任務，是企業運作中不可或缺的環節。

台灣其實不缺這樣的機會，在半導體產業，台積電（2330）就是最好的例證。它不只是幫客戶「代工」，而是深入參與晶片設計的最前端，提供從製程技術到良率優化的完整解決方案。客戶離不開台積電，不是因為找不到替代者，而是因為台積電掌握了整個價值鏈中最關鍵的技術節點。這個成功經驗應該被更多產業借鏡，問題是我們有沒有勇氣跨出舒適圈。

政府的角色在這個轉型過程中，要創造一個讓新模式可以快速試錯的環境。法規鬆綁、資料開放、跨域整合，這些聽起來老套的政策，在AI時代反而變得更加關鍵。政府必須理解，在這個時代，最好的產業政策就是減少干預，讓市場機制發揮作用。

台灣走到了一個關鍵的十字路口，繼續沿著舊路走下去，依賴低成本和高效率，最終會被AI和新興國家夾殺。但如果能夠把握這次科技革命的機會，找到真正能夠創造價值的定位，台灣完全有機會在下一個經濟轉型中脫穎而出。這不是選擇題，而是生存題。選擇權在我們手上，時間卻不等人。