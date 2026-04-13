聯合報黑白集／民進黨版「北平模式」

鄭習會10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項。法新社

國民黨主席鄭麗文訪陸，行政院長卓榮泰翻出上個世紀的「北平模式」，揶揄「鄭習會」是不戰而降。諷刺的是，民進黨中央就位於台北市北平東路，黨中央定調「抗中保台」路線，卓揆擺出不惜一戰的強硬姿態，反而更像在執行「民進黨版北平模式」。

所謂「北平模式」，源起一九四九年國共內戰末期的平津會戰，面對百萬共軍合圍，北平已成孤城，華北剿匪總司令傅作義最終選擇開城投降。時空背景大不同，國共早已開啟兩岸交流的新頁，民進黨卻難以忘懷國共內戰的歷史框架，不斷抹紅、翻舊帳。

國共兩黨領導人再次會晤已暌違十年，期間台灣皆由民進黨執政，抗中保台國策對在野黨狂噴「賣台」紅漆，卻將台灣一步步帶向「鎖台」險境。卓榮泰翻找七十七年前往事，透露民進黨兩岸論述的貧乏與僵化，只能從歷史灰燼進行意識形態之爭。

《孫子兵法》有云：「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵，其下攻城」。賴清德總統上任前曾喊話想邀請中共領導人習近平共進晚餐，但如今「鄭習會、賴習不會」，兩岸劍拔弩張，軍購取代珍奶，對抗凌駕對話。

最高明戰術是靈活的外交與談判，而非只剩開戰或投降的選項。府院黨共諜案層出不窮，民進黨版北平模式若只想一戰再戰，最後可能變成「被擺平模式」。