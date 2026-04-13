聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／民進黨版「北平模式」

聯合報／ 聯合報黑白集

<a href='/search/tagging/2/鄭習會' rel='鄭習會' data-rel='/2/246658' class='tag'><strong>鄭習會</strong></a>10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項。法新社
鄭習會10日在北京舉行，外媒指出，北京希望藉這次會面，重新界定台北與華府的政策選項。法新社

國民黨主席鄭麗文訪陸，行政院長卓榮泰翻出上個世紀的「北平模式」，揶揄「鄭習會」是不戰而降。諷刺的是，民進黨中央就位於台北市北平東路，黨中央定調「抗中保台」路線，卓揆擺出不惜一戰的強硬姿態，反而更像在執行「民進黨版北平模式」。

所謂「北平模式」，源起一九四九年國共內戰末期的平津會戰，面對百萬共軍合圍，北平已成孤城，華北剿匪總司令傅作義最終選擇開城投降。時空背景大不同，國共早已開啟兩岸交流的新頁，民進黨卻難以忘懷國共內戰的歷史框架，不斷抹紅、翻舊帳。

國共兩黨領導人再次會晤已暌違十年，期間台灣皆由民進黨執政，抗中保台國策對在野黨狂噴「賣台」紅漆，卻將台灣一步步帶向「鎖台」險境。卓榮泰翻找七十七年前往事，透露民進黨兩岸論述的貧乏與僵化，只能從歷史灰燼進行意識形態之爭。

《孫子兵法》有云：「上兵伐謀、其次伐交、其次伐兵，其下攻城」。賴清德總統上任前曾喊話想邀請中共領導人習近平共進晚餐，但如今「鄭習會、賴習不會」，兩岸劍拔弩張，軍購取代珍奶，對抗凌駕對話。

最高明戰術是靈活的外交與談判，而非只剩開戰或投降的選項。府院黨共諜案層出不窮，民進黨版北平模式若只想一戰再戰，最後可能變成「被擺平模式」。

社論 鄭麗文 卓榮泰 鄭習會

延伸閱讀

聯合報社論／借力使力：台灣須藉美中新關係為戰爭解套

卓榮泰談鄭習會 藍委反批「先管好自家共諜案」

願習近平多所經營台灣人心

鄭麗文將訪中　卓榮泰：台灣沒有人可接受躺平模式

相關新聞

聯合報社論／和平興台對比抗中保台，鄭麗文反守為攻

當鄭麗文與習近平同桌對談，「鄭習會」不僅標誌兩黨對話的重啟，更像拋出了一顆對決直球，直接衝擊年底地方選舉的論述結構。關鍵不在於習近平說了什麼，而在於鄭麗文北京行拋出的「和平興台」論述，試圖以一種更具操作性的框架，取代糾纏已久的台灣統獨爭議，挑戰民進黨「抗中保台」論，將選戰主軸從身分對立轉向風險治理與發展選擇。

聯合報黑白集／誰給李洋「穿小鞋」？

一雙合腳的鞋，是運動員爭金奪銀不可或缺的利器。但以奧運雙金之姿入主運動部的李洋，上任七個月來不僅遭諷「震怒部長」，更因「穿了小鞋」以致從政路上飽嘗顛簸。

聯合報社論／美伊談判破局，關鍵在海峽與濃縮鈾

由伊朗國會議長卡利巴夫率領的代表團，以及由美國副總統范斯率領的美國代表團，分別抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，進行面對面的停火談判。這是美國、以色列攻擊伊朗，伊朗反擊，波及波灣國家，引發區域大戰五周以來，雙方首度的外交接觸。但是雙方差距過大，在進行了廿一小時談判後宣告破局，美國代表團隨即打道回府。

聯合報黑白集／民進黨版「北平模式」

國民黨主席鄭麗文訪陸，行政院長卓榮泰翻出上個世紀的「北平模式」，揶揄「鄭習會」是不戰而降。諷刺的是，民進黨中央就位於台北市北平東路，黨中央定調「抗中保台」路線，卓揆擺出不惜一戰的強硬姿態，反而更像在執行「民進黨版北平模式」。

經濟日報社論／汽車業貿易自由化正是時候

因應台美對等關稅諮商，美方要求台灣免除汽車進口關稅，立法院日前召開公聽會，請產官學代表表達意見，希望凝聚共識做出決策。在此關鍵時刻，聽取各方意見，是適時的正確作法。但若非所有利害相關代表都出席陳述，也可能獲得偏頗意見，政府必須非常謹慎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。