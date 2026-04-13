聯合報社論／美伊談判破局，關鍵在海峽與濃縮鈾

美國副總統范斯（右）12日飛返美國途中，專機在德國拉姆施坦美國空軍基地加油。路透

由伊朗國會議長卡利巴夫率領的代表團，以及由美國副總統范斯率領的美國代表團，分別抵達巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，進行面對面的停火談判。這是美國、以色列攻擊伊朗，伊朗反擊，波及波灣國家，引發區域大戰五周以來，雙方首度的外交接觸。但是雙方差距過大，在進行了廿一小時談判後宣告破局，美國代表團隨即打道回府。

范斯表示，美方已非常明確表達紅線，沒有達成協議，對伊朗比美國是更壞的消息；伊朗官媒則稱美方「過度要求」阻礙協議，但協商將持續進行，雙方技術專家也會交換文件。未來兩國可能進入打打談談的僵局。

目前談判卡在以下幾點：首先是彼此對要談什麼，有很大的認知差距。雖然美方同意要以伊朗所提出的十點條件作為談判的基礎，但是伊朗所公布的十點停火相對提案，與白宮所同意用來作為談判架構的版本並不相同，有可能是波斯語和英語版本的不同，也可能伊朗有對外、對內的不同版本。

雙方預備談判之後，就因為以色列猛烈攻擊黎巴嫩真主黨，導致伊朗抗議，臨時停火破裂。伊朗堅持黎巴嫩的停火包括在十點協議中，但美國堅持沒有，最後以色列同意與黎巴嫩政府開始談判停火，才恢復啟動美伊談判。

其次，雙方都自稱勝利，迫使對方接受談判。伊朗國營媒體稱：「川普宣布停火兩周，接受伊朗結束戰爭的條件」；川普則將停火定調為「全面勝利，百分之百，毫無疑問」。但是反諷的是，荷莫茲海峽情勢反而比開戰前更糟，這是美方最急於在談判中解決的。

根據伊朗外長阿拉奇引述伊朗最高國家安全委員會聲明，伊美停火期間，「船隻可透過與伊朗武裝部隊協調，並適當考量技術限制，安全通過荷莫茲海峽」。這等於承認了伊朗對海峽的主權與管轄權，甚至傳出十點協議中還包括允許伊朗對通過船隻收取通行費。據說在談判中，美國提出「依照自己的條件管理荷莫茲海峽安全」，伊朗拒絕。

伊朗的核能力，則是另一個敏感議題。美方雖宣稱已阻止了伊朗核武發展，但四百公斤濃縮鈾仍在伊朗手中，反而會加速伊朗的核武化；因為經過這場戰爭，伊朗政權可能演變為一個以伊斯蘭革命衛隊為核心的高度軍事化國家，而且很可能下定決心，用各種隱匿方式發展核武。

美方在談判中提出要移除伊朗擁有的濃縮鈾，並且要伊朗承諾不發展核武、不再進行濃縮鈾。這些問題過去就是美伊談判中僵持不下的問題，更不是現在一、二天內能夠談妥的。

而且這還有核擴散的風險，就像針對北韓擁核，日本與南韓正積極尋求包括核動力潛艦等核武裝一樣；目前中東地區，以色列已有核武，但秘而不宣，沙烏地與阿拉伯聯合大公國，正「伺伊朗而動」，未來核擴散將一發不可收拾。

最後，有人認為，美國對伊朗的戰事，目的在削弱中國大陸與伊朗組成的「邪惡軸心」力量，現在卻事與願違。巴基斯坦外長在北京與大陸外長王毅共同發表和平倡議，外界傳言巴國是在「為潛在協議尋找擔保人」，唯有得到大國的安全保證，才能保障伊朗免於再被攻擊。

美國一方面歡迎中方敦促伊朗談判，但另一方面也嚴防北京。美國情報來源透露，北京最近幾周可能已向伊朗運送肩射式飛彈，不過情資尚無法確認是否已經送出；美國貿易代表葛里爾表示，若北京以不符合美國利益的方式介入伊朗事務，將使情勢更趨複雜。這都有待川習會澄清，不過也讓北京獲得額外的籌碼。