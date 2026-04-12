聯合報黑白集／誰給李洋「穿小鞋」？

運動部長李洋在立法院專題報告與備詢。 圖／聯合報系資料照片

一雙合腳的鞋，是運動員爭金奪銀不可或缺的利器。但以奧運雙金之姿入主運動部的李洋，上任七個月來不僅遭諷「震怒部長」，更因「穿了小鞋」以致從政路上飽嘗顛簸。

李洋的「三隻小鞋」分別是：台灣國際田徑公開賽停辦、婉拒收下彰化縣長爭取體育設施經費文件，以及「看報才知」副手鄭世忠閃辭。各界不乏討論李洋是否為「誤入政治叢林的奧運金牌」，但李洋為何非得穿這些小鞋？顯然更值得探究。

賽事停辦、體育經費無著，簡言之就是「錢」。李洋或因出身體壇的直率，或因閣員統一的口徑，逕將原因簡化為「總預算沒過」，難怪立即遭在野黨打臉，指立法院早就三讀通過七一八億新興計畫預算，其中包括運動部新興計畫，是閣揆卓榮泰扣著不給，還酸李洋「別學壞，別變成民進黨的形狀」。

至於鄭世忠閃辭風波，當各界聚焦運動部人和與職權問題時，卻可能忽略了卓內閣更嚴重的體制問題：就算政次人事是政院決定，也該在第一時間告知部長，如今卻任由李洋「被突襲」。在民進黨內因柔軟、溫暖而有「大師兄」稱號的卓揆，竟是如此給閣員「送暖」？

李洋從政路磕磕絆絆，以致金牌光環褪色，顯露政壇素人的青澀，是打錯球場、能力不足，抑或是被卓內閣硬套小鞋？答案已呼之欲出。