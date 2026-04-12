聯合報社論／和平興台對比抗中保台，鄭麗文反守為攻

「鄭習會」10日在北京人民大會堂舉行，國民黨主席鄭麗文（左）與中共中央總書記習近平（右）握手。 （新華社）

當鄭麗文與習近平同桌對談，「鄭習會」不僅標誌兩黨對話的重啟，更像拋出了一顆對決直球，直接衝擊年底地方選舉的論述結構。關鍵不在於習近平說了什麼，而在於鄭麗文北京行拋出的「和平興台」論述，試圖以一種更具操作性的框架，取代糾纏已久的台灣統獨爭議，挑戰民進黨「抗中保台」論，將選戰主軸從身分對立轉向風險治理與發展選擇。

這場對決的本質，是兩種政治語言的消長。過去十年，民進黨以「抗中保台」建立穩固動員結構，其核心在於放大威脅、凝聚認同，將選民鎖進一種「非此即彼」的價值框架：要安全，就必須對抗；要主權，就不能模糊。然而，當這套敘事長期依賴外部壓力維持張力，邊際效益終究會遞減。當社會情緒由憤怒轉為疲憊，「抗中保台」開始出現一個難以迴避的裂縫——它能放大危機，卻無法降低風險。

正是在這個縫隙中，「和平興台」找到了切入點。鄭麗文並非否定安全焦慮，而是改寫問題本身：與其問要不要對抗，不如問如何避免戰爭；與其受困統獨辯證，不如計算和平紅利。這種策略的精妙之處，在於它不直接挑戰主權論述，卻悄然轉移評價標準：從價值正確性，轉向治理有效性。當選民開始思考台海兵凶戰危的情境、投資風險與產業外移的狀況，「和平興台」便不再只是口號，而是一種帶有現實重量的選擇題。國際局勢的戰爭慘況，更讓台灣人有危機當前的現實感。

對中國國民黨而言，這更是一場內外兼顧的戰略重塑。長期以來，藍營地方候選人最脆弱的一環，在於選戰末期被統獨標籤淹沒，地方治理績效與論述瞬間失焦。透過鄭習會的高規格互動，鄭麗文實際上是在為全黨爭奪新話語權，讓兩岸議題不再是國民黨的包袱，而能被轉譯為機會。當農產外銷、觀光復甦乃至區域經濟整合，都成為和平紅利的一部分，地方政治便獲得更具延展性的敘事空間。

反觀賴清德政府的制式反應，則陷入一種戰略上的兩難。如果持續強調對岸威脅，將會強化選民對「降低風險方案」的渴求；若試圖降溫，則可能削弱長期累積的動員基礎。於是民進黨的回應多停留在對在野黨正當性與統戰的質疑，卻未能回答一個更直白的問題：若對話不可行，風險如何下降？若衝突不可避免，代價誰來承擔？民進黨政府拿得出任何解套方案？但對選民而言，誰能降低戰爭機率、穩住經濟預期，誰就更具說服力。

當然對於「和平興台」的質疑依然存在：和平的代價是什麼？若其終點是對主權的侵蝕，甚至滑向「一國兩制」的變形版本，那麼再精緻的論述，也難以抵擋民意反彈。鄭麗文目前刻意維持模糊，強調功能性合作，淡化政治終局，以「先降溫、再競爭」作為過渡敘事；雖然長期而言，終究無法迴避「未來一中」的結構性問題，但擱置目的爭論，聚焦和平發展過程，明顯更具有現實的意義。

說穿了，這場論戰的真正意義，就在於誰能重新定義問題。當「統獨」逐漸失去動員能量，而「風險管理」與「發展路徑」成為新座標，台灣政治正在經歷一場靜默卻深刻的位移。「和平興台」試圖用現實主義取代意識形態，「抗中保台」反而成為無力的陳舊話題，兩者之間的張力，正在重塑選民的判斷方式。

鄭麗文「和平興台」論述已經悄悄地改變了選戰走勢，就看國民黨人能否把握契機，選民的抉擇也將驗證鄭習會是否真的是她口中的「選戰大利多」。