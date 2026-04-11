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聯合報黑白集／首都的「地氣」
尋尋覓覓，猶猶豫豫。民進黨台北市長候選人，在鄭麗君、林右昌、吳怡農、沈伯洋間輾轉反側，挑了又放，取捨難決。原本都要提沈伯洋了，卻因派系和基層唯恐「帶衰」議員選情，又告暫緩。執政黨推不出首都人選，世所罕見，癥結就在不接地氣。
台北市被綠營譏為「天龍國」。但天龍人和外地民眾沒啥兩樣，只期待日子安順，公義無損。首都市民比較挑剔，因為中央政府在此，大家看慣高官顯貴呼來喝去；市長人選若無三兩三，難以入他們的眼。尤其，賴政府執政奉行三卡五卡，諸事擱置；在這種情況下，民進黨要派什麼奇兵來扭轉首都民心，得有一身本事才行。
鄭麗君有談判「戰功」，連蔡英文都勸進參選，她卻無意下海。有趣的是，林右昌以「浪漫雙魚Ｂ」表態不選，稱自己不符當前「快速流動的政治現實」。認知作戰專家沈伯洋，應極適合這種快速流動了吧；但一提起他的「仇恨值」，卻讓綠營的小雞們都嚇壞。陳柏惟直言，沈伯洋「右手拿ＣＩＡ資金，左手賺中國錢」，選台北市是大材小用。好友的知心話，絲絲入扣。
蔣萬安最近連推「五大育兒友善政策」、「育兒減工時」補貼，還有「台北幸福租」等，用心細膩。民進黨若派沈伯洋出征，以認知戰「恐嚇牌」對戰「愛民牌」，誰更接首都的地氣？
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