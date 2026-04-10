聯合報黑白集／國家大門該加油了

桃園機場準備出國的旅客。 圖／聯合報系資料照片

去年出國旅遊人次高達一八九四萬，創下歷史紀錄，網友甚至戲稱「有錢墾丁，沒錢出國」。值得警惕的是，當民眾從桃園機場飛抵日韓星泰等鄰國的首都機場時，會感受到多大的服務落差。

超載是桃園機場當下最大問題，設計客流量三千七百萬人次，去年總客流已經超過一千萬。尖峰時段擁擠不堪的問題，在第三航廈啟用前，基本無解。

但並非所有問題都可推給第三航廈。最明顯例子是，廉價航空帶動深夜航班大增，桃園如今的「紅眼航班」已是疫情前兩倍，常占每日總架次五分之一。這不僅提供更便宜選擇，也相當程度緩解了機場的壅塞。

當局大量開放紅眼航班，卻未考慮配套措施。第二航廈美食廣場只有一家速食店廿四小時營業，紅眼班次更多的一航廈，深夜只剩兩間小型便利商店。受影響的並不只紅眼班機旅客，即使每天的航班高峰期是在早晨，不少業者卻快到中午才營業。

近年各國對機場之類交通樞紐的發展趨勢，是兼具食衣住行育樂等配套機能，集消費、活動、景點於一身。政府以桃園機場為核心推出航空城計畫，顯然並非不知國際潮流。但身為服務設施最基本的「食」，卻如此掉漆。

面對旅客抱怨，如果只用「業者缺工」來推諉，即使未來第三航廈落成，問題也不能解決。國家大門還是矮人一截。