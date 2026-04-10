聯合報社論／借力使力：台灣須藉美中新關係為戰爭解套

國民黨主席鄭麗文率團訪陸，府院黨一片抹紅奚落，其實暗藏綠營的焦慮。民進黨執政十年，耽溺在「抗中保台」舒適圈裡，藉由國安大旗享受獨裁，渾然不覺地緣政治正在翻轉。當國民黨搭上全球大潮，隨各國領袖赴北京與中共領導人對話，遭民進黨查封的兩岸和平之窗已重新被打開。賴政府若繼續故步自封，恐失去迴旋餘地。

鄭麗文此行傳承連戰和平之旅，此刻的美中關係也與二○○五年有類似轉折。當時布希的反恐戰爭需要中國支持，美中關係朝合作夥伴發展；陳水扁被視為「麻煩製造者」，因而出現美中「共管」扁政府的模式。如今，川普對伊朗之戰遇上泥淖，中國已有區域安全影響力，並在美伊和談過程扮演幕後推手。在川習即將會晤之際，台灣問題將如何被看待，備受關切。

鄭麗文此次訪陸，即架構在地緣政治的大轉折上。她回應大陸邀訪稱「全世界都奉行一中政策，不支持台獨」，以國際趨勢反制綠營抹紅，也讓華府看到藍營對大陸立場並未溢出美國框架。這次國民黨不拘泥於一中及九二共識論戰，改以「跟著川普與習近平對話」，凸顯賴政府「跟著美國抗中」已落後國際現實。

綠營批國民黨為訪中阻擋軍購，並要求鄭麗文在習近平面前談中華民國。民眾看到的，卻是川普正和北京喬對台軍售，這與鄭麗文何干？賴政府從不對歐美日等國際盟友自稱中華民國，它豈真的在意中華民國？綠營執政使兩岸關係惡化，看到國共重啟對話，就只會情勒打泥巴戰。也難怪網民嘲諷：「川習會，鄭習會，賴清德什麼都不會」。

負責對中談判的美國貿易代表葛里爾說，要保持美中關係穩定，不希望兩國激烈衝突；賴總統則還在鼓吹對美軍購才能確保和平，說「自助者人恆助之」。川普為確保川習會順利舉行，聲稱將調整軍售時間和項目；這顯示，所謂的「自助」不能只寄望軍購，也必須促進兩岸交流，否則哪來的「人助」？民進黨不該把全民都綁在戰車上。

國民黨巧妙借用中美關係戰略轉折，訪陸的安排也展現平衡經營美中關係的底蘊。此行邀請「九二共識」發想者蘇起參與，象徵我方創造兩岸對話的主動性，非中共主導。前駐美大使袁健生也自美趕赴，他是替連戰傳達和平之旅第一手訊息給白宮的聯繫人，有一定程度的象徵意義，也是鄭麗文此行想帶入美國因素的企圖。

北京近年為反制民進黨政府抗中，中斷兩岸經貿觀光交流，並擴大軍演，讓許多台灣人深感不安，也讓美國有機會主導台灣建軍，甚至搬移高科技產業，將台灣綁定在美國國安體制內。如今，北京降低台海緊張態勢，高規格安排國共高層對話，有其戰略考量。兩岸重啟對話，有利重建台灣社會對兩岸和平的信心；但降低軍事緊張不能只是「節慶式」措施，交流也不等同利誘。台灣人民都在看，美中建構新大國關係，大陸將如何在台海發揮和平穩定力量。

美國把台灣視作第一島鏈的關鍵中樞，美中競爭拉扯台灣只會更劇烈。但兩強從後冷戰進展到對話交易，這對被套在「掏空與戰火」死結裡的台灣，就是轉機。鄭麗文登陸無法立即改變台海情勢，但能激發突破：在美中競爭共存的新局中，台灣應尋求新的定位，借力使力成為平衡美中的利益關係者。「自我防衛」和「追求和平」同樣重要，如此，台灣才不致淪為棋子或淪為戰場。