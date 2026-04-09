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聯合報黑白集／賴清德看看李在明

聯合報／ 黑白集

南韓統一部表示，有三名平民自去年總統<a href='/search/tagging/2/李在明' rel='李在明' data-rel='/2/180540' class='tag'><strong>李在明</strong></a>上任後，已四度發送無人機至<a href='/search/tagging/2/北韓' rel='北韓' data-rel='/2/104759' class='tag'><strong>北韓</strong></a>，李在明為此向北韓公開致歉。 （路透資料照片）
南韓統一部表示，有三名平民自去年總統李在明上任後，已四度發送無人機至北韓，李在明為此向北韓公開致歉。 （路透資料照片）

要贏得對手讚譽不是容易的事，但最近連北韓領導人金正恩都稱許南韓總統李在明「坦率大度」，實令人刮目相看。原因是，近數月發生多起南韓無人機闖入北韓領空事件，李在明近日為這些「個人魯莽行為」引發軍事緊張致歉，並保證不再發生。對此，北韓透過金與正轉達了金正恩的肯定，稱許是明智之舉。

李在明為無人機事件致歉，目的應不在博取北韓讚許，只是想緩和兩韓關係，化干戈為玉帛，是務實的態度。他上任後，採取「經濟強硬、外交務實」的策略，標榜是「姿態柔軟的務實政府」。例如，他強硬打房，下令持有多房的官員禁止參與房市政策的討論；對兩韓問題，則主張「和平優於統一」，皆深獲民意支持。

但他的柔軟務實，絕非示弱。前年底尹錫悅發動戒嚴政變，李在明第一時間號召所有國會議員和市民趕往國會保護民主，並率先突破軍警封鎖翻牆進入國會，成功投票擋下戒嚴。該硬的時候硬，該軟的時候軟，才是一個政治領導人應有的作為。

相形之下，賴總統僅擁有四成民意，卻用種種手段破壞憲政，在大罷免大失敗後，仍不知悔改。對於兩岸關係賴清德更是自不量力地一味反中抗中，把全民拖進戰爭的恐慌中；他真該學學李在明的務實與謙卑。鄭麗文登陸尋求和平，何嘗不是在幫他的忙。

社論 黑白集 李在明 金正恩 北韓 賴清德 尹錫悅 兩岸關係 兩岸政策 和平穩定

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