聯合報社論／意外的黑箱：賴政府還隱瞞了多少害台承諾

行政院副院長鄭麗君（右） 主責台美關稅談判，左為經貿辦總談判代表楊珍妮。 圖／聯合報系資料照片

美國貿易代表署發布今年《貿易障礙報告》（ＮＴＥ），揭露多項台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾，包括開放美牛與美豬、牛隻副產品牛血、牛脂，並放棄農產品特別防衛措施（ＳＳＧ）、接受美國汽車進口技術標準等，實可謂對美門戶洞開。這些黑箱承諾，從未見諸政府的公開說明，顯示賴政府以大內宣謊報戰果。尤其，在付出如此大代價後，台灣仍遭美施以三○一調查，及專利藥課徵一○○％重稅。如此談判成果，竟還能吹噓說「揮出全壘打」，令人不可思議。

台美關稅談判過程長達八、九個月，政府對相關產業可能遭受的衝擊均祕而不宣；相較於日韓政府陸續適度揭露必要訊息，可謂完全黑箱。直至今年元月台美簽署ＭＯＵ，二月中簽署協定，政府才大陣仗舉行記者會吹噓成果。其中，除了大肆宣揚達成十五％關稅不疊加，以及二三二關稅最優惠，還端出珍奶稱包括原料樹薯粉及茶葉等在內的二○七二項產品輸美均豁免關稅，包裝成一場「成功的談判」，誇示揮出「全壘打」，並褒揚談判代表鄭麗君及楊珍妮守住了國家利益。至於我方有什麼開放項目和承諾，作了哪些讓步，則輕輕略過。

儘管賴政府極力粉飾太平，從當時公布的內容看，即已充滿爭議。除承諾五千億美元的企業投資加政府信保貸款外，更將國防支出至少占ＧＤＰ三％明文寫入合約，不僅違反我國預算自主，也侵害立法審議權。何況，美方對我豁免關稅項目，多為美國本土並不生產產品。更遑論，先前已被當成「祭品」的半導體供應鏈投資，其他國家被要求赴美投資項目皆非其核心產業，例如韓國與美國合作產業是造船業。亦即，我半導體被迫赴美投資的「含金量」，遠超乎他國所付之代價，簡直愚不可及！

未料，賴政府一路遮掩的ＡＲＴ內容，如今竟被美國新公布的ＮＴＥ掀開真相。其中，政府未坦誠告訴國人的部分，包括我將開放牛隻副產品牛血、牛脂，並承諾美豬在稽查方面都將比照國產或他國進口豬肉。美牛則將取消繁瑣的進口檢疫程序，萊克多巴胺標準也將採食品法典委員會（Codex）之標準。在以往，一旦農產品進口激增且價格過低，依ＷＴＯ農業協定，可採取加徵關稅的特殊防禦機制；我方竟也同意對美國棄守這道最後防線。從食安到農業，可謂全面投降，輸到脫褲。

但這些承諾與細節，在政院各項說明會及新聞稿中，均未坦白向國人交代。面對外界的「蓋牌」質疑，政院均推稱協定全文已於簽署當日公開於官網，但記者會上僅呈現對政府有利的數字及項目。台美關稅談判不僅過程黑箱，連事後的資訊揭露也是黑上加黑，把國人蒙在鼓裡，這就是標榜「透明執政」的政府欺民之手法。

即使付出這麼大代價，台灣卻僅換得和日、韓相同的稅率。在對等關稅遭美聯邦法院判決違法後，川普宣布對多個國家啟動三○一調查，台灣仍然難逃其殃。最近川普再宣布對進口專利藥將課一○○％關稅，台灣仍然首當其衝遭課百分之百關稅，日、韓卻享有十五％優惠稅率。對放棄特別防衛機制或專利藥遭課重稅，賴政府皆聲稱「影響可控」；實質上，卻凸顯台灣在談判中奉上珍稀「供品」並全面退讓，仍無法換得美方任何優遇。這樣的談判，也好意思說成功？

從美方貿易代表署揭露的黑箱，回看行政院謊言交織的大內宣，人們只想問：賴政府還賣掉了多少國家利益？這對得起前人與後人嗎？