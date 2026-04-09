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經濟日報社論／從小龍蝦熱潮 看 AI 創新機會與挑戰

經濟日報／ 社論

從2025年底至今，俗稱「小龍蝦」（OpenClaw）的AI軟體掀起一股熱潮，尤其在中國大陸，甚至帶動了蘋果桌上型電腦Mac mini的熱銷。（中新社）
從2025年底至今，俗稱「小龍蝦」（OpenClaw）的AI軟體掀起一股熱潮，尤其在中國大陸，甚至帶動了蘋果桌上型電腦Mac mini的熱銷。（中新社）

從2025年底至今，俗稱「小龍蝦」（OpenClaw）的AI軟體掀起一股熱潮，尤其在中國大陸，甚至帶動了蘋果桌上型電腦Mac mini的熱銷。

OpenClaw是一種AI代理人（AI Agent）軟體，由奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger）創建。該軟體採開源模式，在短短數月之內，就在開源平台GitHub上成為成長速度最快、最受歡迎的軟體。因為OpenClaw的圖示是一隻龍蝦，所以被稱為小龍蝦。安裝與部署小龍蝦，以及訓練該AI軟體來執行各種任務，則被外界暱稱為「養龍蝦」。

由此波養龍蝦熱潮，可見AI的進展已邁入代理人的階段，市場潛力也廣被各界看好。AI代理人是以大型語言模型（LLM）為基礎，發展AI自主化的代理人工具，使得AI的應用，由過去單一工具，如語言翻譯、文章撰寫、程式編寫等，進入到多任務、多工具的自動化執行。

AI代理人的運作原理，是針對使用者欲達成的目標，進行一系列任務的排程，並且自動執行相關任務。在執行任務期間，甚至可調動不同的AI工具，共同協作來達成其目標。同時，AI代理人還有記憶的功能，可以記憶過去使用者的需求與任務，在此基礎上自動處理、執行後續的多元任務。

舉例來說，若使用者欲利用如小龍蝦等AI代理人安排旅遊行程，可以根據使用者需求安排行程，還可以配合行程自動搜尋符合條件的機票、飯店、當地交通，並且自主完成訂票、飯店訂位、買車票或租車等任務。甚至可以在下一次旅遊行程安排時使用，根據所記憶的使用者偏好進行規劃，或推薦其他旅遊行程。

小龍蝦等AI代理人軟體的真正突破，在於將過去難懂、不易入手的資訊科技名詞，轉化為一般人可操作並發揮實質效益的應用。使用者可以針對個人需求，部署自己的AI代理人，使其成為個人助理，正如漫威電影鋼鐵人中的AI管家一般。此波熱潮也受到國際大廠輝達的重視，在上月舉行的NVIDIA GTC大會，黃仁勳親口稱OpenClaw為史上最重要的軟體，也在其演講中推出企業級AI代理人架構NemoClaw。

小龍蝦的熱潮為AI帶來了豐富的想像空間，與前一波大型語言模型（LLM）所帶來的AI創新擴散路徑相似，小龍蝦的應用從消費者（to C）的應用情境先行，在消費應用快速普及後，開始導入企業（to B）應用的場景中。

不過當企業、甚至是政府部門要導入如LLM、小龍蝦等AI創新應用時，對於此類應用的態度顯然較一般使用者保守。主要原因在於無論是LLM還是AI代理人，都需要大量的資料進行訓練或實際應用。以LLM為例，往往需要大量資料進行模型訓練或優化；而AI代理人則實際使用相關資料，甚至是個人帳戶、密碼等，以利根據使用者需求，自主執行相關任務。正因為如此，相關AI應用不但可能對個人隱私保護產生疑慮，更可能衝擊企業的營業秘密保護與資訊安全，甚至影響政府部門的國家安全機敏資料。

但因小龍蝦等AI代理人高度自主化的特性，可協助使用者完成各項任務，實具顯著效益與潛在商機，此波AI熱潮也已經開始大量進入各領域的實務操作層面。對各界而言，問題已經不在於是否要使用AI代理人，而是在應用AI代理人時，如何能發揮其效能，又能有效管理、治理、保護企業與國家機敏資料，維護企業與國家的資訊安全。

此波AI代理人的熱潮來得又快又急，勢將衝擊各行各業。對我們國家而言，當前的議題恐怕難以透過立法來規範AI相關科技創新與應用發展，因為傳統立法機制顯然無法趕上AI創新的步調。建議在此AI快速演進的趨勢下，政府應集結跨領域、跨部會的各領域專家，集思廣益，共同研商符合我國特色的AI發展路徑，並規劃配套的治理機制，健全發展環境，以利產業界快速掌握相關AI創新的發展契機。

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