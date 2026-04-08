聯合報黑白集／總統家的「Plan B」

台總統賴清德7日下午在總統府接見美國聯邦眾議院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席能恩所率訪團。中央社

ＣＮＮ報導，台灣政府加強對中國備戰，「一些人準備逃亡計畫」。標題聳動，說的是有些人為尋求安全感，紛紛轉移資產、申請外國護照，規畫Plan B。外媒以偏概全，賴政府並未迅速澄清。綠委陳冠廷呼籲國人「當自己國家的主人」；網民反問，「為何賴總統兒孫不肯回國作主人？」

中共在裴洛西訪台後發動數次軍演圍台，逼近家門，移民業者愈發活躍。大選前，韓國瑜曾稱「移民公司業績成長三倍」，立遭移民署反駁。這回美媒拿「外逃對比備戰」作文章，府院卻無言以對。總統是「美國人阿公」，官員夫復何言？

台灣政經圈有Plan B（備案）者眾，不足為奇。讓市井小民困惑的則是，總統家早有「備案」，卻要全民「戰到最後一兵一卒」。更讓人疑懼的是，政策竟力推高階人力外移。賴總統將半導體產業、竹科生態打包成「台灣模式」對美納貢，人才與資金大舉外移，以滿足美方需求。殊不知，這對民間是多沉重的信心打擊。

當政府將出賣「台灣模式」當政績，有能力的民眾效法「台積電模式」往外避險，不過是上行下效。多數民眾無力打造「人生備案」，還會相信「全民韌性防衛」的政策洗腦嗎？

大陸菁英因不滿體制「潤」到海外；台灣官商為避險而「潤」，也算「心靈契合」吧。