聯合報社論／卓榮泰竟踩著人民苦難作政治情勒

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

清明連假期間，苗栗、新竹暴雨成災。閣揆卓榮泰在臉書貼文稱，已指示相關部會嚴密掌握各地災情，即刻回報並給予地方政府即時支持，以人民安全為第一要務；他隨即話鋒一轉，指控立院遲未通過總預算，影響政府因應能力。泥流灌進民眾家裡，卓揆好像終於知道民之所苦；沒想到，他還能踩著人民苦難作政治情勒，拿總預算問題來推卸自己的責任。

卓榮泰還說，立法院在汛期來臨前遲未通過總預算，除影響政府防災應變能力，相關災損金與第二預備金也將無法動支。在災民需要政府撫慰救助的時刻，他精準挑動民眾情緒，把災難責任歸咎在野黨。言下之意，總預算沒過、災害救助金也沒了，災民請找藍白算帳！

總預算未過，其實並不影響大多數持續性政務的推動，預算仍可動支。但賴政府卻不斷採取情緒渲染手段來情勒人民、抹黑在野黨，包括地方防災建設、ＴＰＡＳＳ通勤月票、少子化生育補助、藥物韌性整備等新興計畫預算卡關，都被拿來批評在野黨不顧民生疾苦。事實上，總預算卡關，是行政院拒絕依法編列軍人加薪及提高警消退休金等預算所致；在賴政府的情勒造成在野黨壓力後，立院也同意行政院先行動支總額七一八億元的卅八項新興計畫預算。

未料，國會開了綠燈，行政院反而開始拿翹；主計總處都已行文各單位可先動支，卓榮泰卻卡住公文不發。說穿了，卓榮泰在乎的並不是什麼服務人民，他在乎的只是自己的顏面。在藍白立委眼中具有急迫性的重大新興計畫，在卓揆眼裡，只是可供他情勒百姓的工具。也因此，他再度展現專制手段卡住這批預算，目的只在保留自己的「相罵本」；果然，也馬上就派上用場！

卓榮泰說，極端氣候對台灣帶來嚴峻挑戰，要強化防災應變能力，需要預算作為後盾。但立法院同意先行動支的七一八億元新興計畫預算，就包括了因應氣候變遷所需的河川及排水整體改善計畫，總額近一五○億元。而今洪水都沖到民眾家裡了，卓榮泰一方面禁止相關部會動支河川改善預算，一方面又向災民訴苦說災損金及第二預備金無法動支。既拒絕防災，又不能救災，這樣的無賴政府有什麼用？

再說，即使總預算未過，《預算法》限制動支災害準備金和第二預備金，但在緊急情況下，政府仍可透過內部經費流用或經立法院專案同意等途徑解套。正如在野黨為防災整治等急迫性新興計畫預算開設「綠色通道」一樣，藍白必然不會擋真正的救命錢。何況，法律從來只被民進黨「武器化」，在野黨何時能限制民進黨政府作為？

根本癥結在，卓榮泰對在野黨的仇視，要遠大過他服務人民之心，他寧可不做事，也不鬆開緊咬在野黨的嘴。他對付立法院的「三不」絕招是：一、不執行國會同意動支的新興計畫預算；二、不副署立法院三讀通過的法律案；三、不任命立法院通過的中選會人事案。賴清德高喊朝野團結，卓榮泰也滿嘴維護憲政，但不副署、不執行、不任命，卻是在撕毀憲政民主、加深朝野對立、自損政府效能。但總預算沒過，卓榮泰也可以不防災、不救災嗎？

近年來台灣幾乎逢雨必成災，扁政府的八年八百億治水、蔡政府的二五○億前瞻治水計畫都被質疑打了水漂；而賴政府卻似乎連水漂都懶得打。桃園市長張善政一句「整個台灣都在等卓揆」，反映了全民心聲。張善政沒料到的是，卓榮泰除了「三不」絕招，竟還能踩著災民，把災難責任推給藍白！