經濟日報社論／全球科技人才爭奪戰

全球科技人才爭奪戰。 聯合報系資料照

人工智慧與半導體競賽升溫，全球科技競爭焦點從「資本與設備」轉向「人才與算力」。先進晶片廠與AI資料中心可以透過投資迅速建設，但高階工程師與研究人才需要長期培養。隨著人工智慧、半導體、量子通訊、生物醫藥等產業需求同時爆發，全球高端科技人才出現明顯缺口，各國政府也將人才政策提升至國家戰略層級。

近年最明顯的變化出現在日本與南韓。這兩個長期對移民相對保守的國家，正迅速調整政策，試圖在全球科技人才市場中取得更有利位置。

南韓推出「頂級簽證」制度，針對AI、半導體、生醫科技、電池與新能源、機器人與智慧製造、航太與未來交通等領域人才，提供長期居留與快速取得永久居留權的途徑，並搭配稅務優惠與研究資源。政策目標明確：在國際科技競賽中，不僅要留住本國工程師，更要吸引全球科技菁英。2025年起，南韓爭取重點更放在因川普H-1簽證刁難而離開美國的各國科技人才。

日本的轉變同樣顯著。過去日本對高技能移民政策較為保守，但近年大幅放寬專業人才簽證，在原核心「高度專門職簽證HSP」外，推出「J-SKIP」制度，針對高階科技人才取得永久居留權時間縮短至最快一年，並提供稅務與生活支援。其實對日本而言，人口老化與勞動力縮減已成結構性問題，若無法吸納外部科技人才，產業升級與社會進步將面臨瓶頸。

觀察人才政策與國家競爭力的關係，新加坡過去30年的經驗更具啟示性。作為人口規模有限的小型經濟體，新加坡長期將全球人才中心視為核心策略。透過開放簽證制度、具競爭力的稅制與完善生活環境，持續吸引包括印度與中國等外國工程師、金融專才與科技創業者。許多跨國企業將亞洲研發中心與區域總部設在新加坡，從而帶動資訊科技、金融科技與生物醫藥產業發展。即使人口有限，新加坡仍能在全球創新與金融競爭力排名中維持領先，其關鍵正是長期穩定的國際人才吸納政策。

日韓政策大轉向與新加坡經驗顯示一個趨勢：國際科技人才流動方向正逐漸影響產業發展地圖。過去科技產業多依賴市場規模與資本投資形成聚落，但在人工智慧時代，人才聚集往往先於產業聚集，一旦高端工程師與研究團隊形成群聚，資本與企業便會隨之進入。

從這個角度回顧台灣過去的發展，在國際科技人才爭奪戰中，整體成效並不理想。首先，人才政策缺乏一致的國家戰略與藍圖。台灣雖也曾推出就業金卡與部分租稅優惠，但零散措施缺乏穩定框架。與新加坡或南韓相比，在就業簽證、永久居留條件與家庭配套上吸引力有限。

其次，企業對國際人才的吸納能力不足。台灣科技產業以製造與工程為主，雖在半導體與電子製造領域具備世界級競爭力，但在軟體、AI平台與國際研發中心方面仍相對不足，使許多國際高階人才更傾向前往矽谷、新加坡，甚至上海、深圳等創新生態較完整的城市。

面對政府機關分工體系，爭取國際科技人才為我所用，其實是一項困難任務，相關工作涉及部會包括內政部、勞動部、經濟部、國科會、教育部、外交部、財政部等，總其成者應為國家發展委員會，然而跨部會協調恰巧又是行政院政務推動中最脆弱的一環，如果沒有元首或閣揆的特別堅持，根本無法發揮成效。

科技產業競爭的本質，是長期的人才累積與腦力競爭。關注日本與南韓積極爭取科技人才的政策動向，新加坡成功的經驗提醒我們，小型經濟體若能建立開放且穩定的人才制度，仍能在全球科技版圖中維持競爭力。對台灣而言，關鍵不在於是否有能力吸引人才，而在於是否願意以更開放、長遠的制度思維面對這場世紀競賽。