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聯合報黑白集／被消失的台灣之光

聯合報／ 聯合報黑白集

法國車手德比斯駕駛張雪機車的820RR-RS賽車，獲得WSBK葡萄牙站冠軍。圖／取材自張雪機車
法國車手德比斯駕駛張雪機車的820RR-RS賽車，獲得WSBK葡萄牙站冠軍。圖／取材自張雪機車

大陸「張雪機車」在世界超級摩托車錦標賽（ＷＳＢＫ）擊敗眾多老牌強隊奪冠，勵志情節，使其成為不折不扣的傳奇。很多人不知，張雪機車奇蹟背後，其實也有台灣影子。它所使用輪胎，是「台灣正新輪胎」廈門廠為其量身打造；能夠奪冠，正新輪胎也是功臣之一。

向來吹捧「台灣之光」不遺餘力的民進黨，這回卻集體靜默，毫不作聲。四年前世足賽，蔡政府還曾拿「九國戰袍出自台廠」，大肆宣傳「ＭＩＴ品質」。輪胎之於賽車，比起球衣之於球員，重要性如雲泥之別，理應更有宣傳價值。避而不談，背後顯有蹊蹺。

張雪機車的輪胎，雖非在台灣生產，但正新卻是貨真價實的台灣本土企業，全球排名前十幾名，「廈門正新」是其大陸分公司。顯而易見，不敢、不願說「台灣之光」，恐怕只是因其合作對象是對岸的「張雪機車」吧。

尤其，民進黨對兩岸交流或經貿往來總是扣上統戰大帽，甚至說台商是「第五縱隊高風險族群」。而正新輪胎與張雪機車，卻示範兩岸企業的互利共榮、彼此成就，站上世界舞台，踢倒民進黨淺薄的反中論述。因此，只好對這台灣之光，裝作視而不見了。

諷刺的是，大陸在討論張雪機車時，也極少說正新輪胎是「台灣品牌」，而說是大陸「國產」。台灣之光被消失，反被對岸整碗端走了。

社論 摩托車 正新輪胎

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