聯合報社論／賴清德錯了！拒絕交流才更用心險惡

國民黨主席鄭麗文將率團訪大陸。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席鄭麗文今天登陸訪問，隨後將舉行鄭習會。此次難得的機遇，能否為日漸侷促的兩岸關係打開新的空間，讓善意交流在某些領域重新啟動，備受關注。站高一層看，正當全球戰雲四起，川普調停俄烏戰爭無功、又困陷美伊戰爭泥沼之際，鄭習會若能讓國際社會看見台海的和平曙光，將別具意義。

鄭麗文對此行充滿自信，認為有利兩岸和平，也是對國民黨年底選情的大加分。然而，藍營基層戒慎恐懼，唯恐統獨掀議對地方選舉產生不利衝擊。綠營則百般嘲諷，批評鄭麗文以訪陸換取政治籌碼，甘當對岸一中統戰的棋子。鄭習會還未展開，民進黨已準備好漫天紅帽子伺候，這其實是民進黨的固步自封，也是它為加給台灣社會的政治枷鎖。無論如何，鄭麗文須步步為營，絲毫不能大意。

民進黨的批評中，最具代表性的，無疑是賴總統的說法。賴清德說，真正的和平，「從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的」；言下之意，他認為鄭麗文訪陸是向北京低頭。這樣的說法，除顯示了賴清德的偏見，也暴露了他缺乏自信與缺乏責任感。

第一，鄭麗文登陸，是以台灣在野黨主席身分，會見中共中央總書記習近平。兩人是以「黨對黨」的對等身分會面，哪有任何所謂向誰低頭或向誰妥協的情事？第二，鄭麗文急於訪陸，是因為民進黨作為中華民國的執政黨，卻無法擔起兩岸溝通、對話、協商的責任，甚至不斷挑起仇中、反中情緒，使兩岸陷於兵凶戰危。她登陸，是為了彌補民進黨缺漏的執政角色，代表六成的民意向北京反映心聲，當然具有正當性。

第三，賴清德身為總統，卻把兩岸和平交流看成是向威權妥協，可見其外交觀念多麼不務實且自我矮化。試問，賴總統只是想要過境紐約，川普政府都不放行，那又展現了什麼尊嚴和主體性？更別說，在台美對等關稅談判中，賴政府一路卑躬屈膝，承諾了五千億美元的企業投資加信保，卻還繼續遭到各種關稅追殺。如此不堪的妥協，又換到了兩國間什麼貿易的對等與尊嚴？

近年民進黨在台灣全力搧燃反中、仇中情緒，除造成兩岸關係的大幅倒退，也導致社會內部不斷撕裂，一般民眾深為這種相互懷疑的窒鬱氛圍所苦。不僅如此，這種仇恨及「抓鬼」的氛圍，由政治領域一路擴散到經貿、學術、乃至其他藝文領域，也讓兩岸民間原本充滿善意的交流逐漸惡化、變質。如果不及時阻止這種仇恨的蔓延，一旦兩岸必須兵戎相向，台灣極可能陷入連烏克蘭和加薩都不如的處境，這難道是民進黨所樂見的事？

放眼目前全球進行中的三場戰爭：俄烏戰爭是因烏克蘭不斷挑釁及歧視境內俄裔族群而爆發，如今演成人民離散、國土破裂的境地；以哈戰爭是因哈馬斯自不量力對以色列發動奇襲，而今加薩已被炸成廢墟死傷無數；美伊戰爭是川普率爾發動，卻因伊朗趁勢製造能源危機，導致全球同受其害。這三種戰爭，哪一場是賴政府想要的結果？哪一場是台灣人民能承受的結局？如果民進黨無法領導人民走向康樂富強，對於兩岸一旦爆發戰爭又只巴望美軍馳援，這還配稱愛台灣嗎？

對鄭麗文訪陸，我們以審慎樂觀的態度懷抱期許。鄭習會最讓人期待的，並非北京能端出什麼「惠台利多」，而在雙方對於兩岸和平有一番真切的對話，並讓人民感受到其誠懇，那就夠了。這顆球，顯不操之在鄭麗文，而在習近平之手。在這個亂世，北京應能趁此向世界展現其和平追求。