經濟日報社論／蘋果在 AI 浪潮的危機與轉機

蘋果在AI浪潮的危機與轉機。路透

蘋果公司今年跨越50歲的里程碑，在紐約、北京、倫敦等地同步舉辦慶典。然而在慶典的喧囂中，一個尖銳的問題正被反覆追問：這家曾經一次又一次重新定義科技產業的公司，還能在人工智慧時代再創奇蹟嗎？

因為這個時代的節奏太快，快到連市值高達3.6兆美元的蘋果也難以站穩腳步。過去兩年，微軟、谷歌、Meta等競爭對手砸下天文數字投資AI基礎建設，各自在雲端算力和大型語言模型上累積驚人優勢。相較之下，蘋果在AI方面的資本支出遠遠落後，語音助理Siri的全面升級一拖再拖，始終沒有給出明確的時程表。在這個最關鍵的AI轉型中，蘋果像是跟著別人的腳步在跑。

這種落後感，對長期觀察科技產業的人來說其實並不陌生。回顧蘋果歷史，這家公司從來就不是第一個衝進市場的人。個人電腦、數位音樂播放器、觸控手機、平板電腦，每一個品類在蘋果推出之前都已存在，但正是蘋果的介入，讓這些產品從工程師的玩具變成普通人的日常必需品。這種「後發精緻化」的策略，幾乎可以說是蘋果的企業DNA。問題在於AI這場競賽的賽制似乎不太一樣，當每隔幾個月就有更強大的模型問世，技術本身的迭代速度遠比硬體快得多，蘋果習慣的那種「等待時機成熟再一擊」的打法，是否還行得通？

蘋果在AI領域的布局選擇截然不同的路徑，它並未跟進競爭對手建造巨型雲端資料中心，而是押注在裝置端執行的小型模型，充分發揮自家晶片與硬體深度整合的優勢。去年的全球開發者大會上，蘋果悄悄地向第三方開發者開放了裝置端的AI基礎模型框架，讓任何一個App都能在完全不需要連線雲端的前提下，呼叫這些模型來建構功能。它實際上是在複製App Store的邏輯，把AI能力的鑰匙交給數以百萬計的開發者社群，讓生態系統自己生長。

蘋果目前主打的「隱私優先」AI策略，是在試圖與競爭對手建立清楚的差異化定位。在個人資料日益受到重視的環境裡，這個訴求有其市場空間，但它是否足以彌補在模型能力上的差距，仍是未解的問題。裝置端推論的天花板，與雲端大規模算力之間的差距，並不是設計理念所能完全彌補的技術鴻溝。對一般消費者來說，AI的體驗好不好用，往往比資料存在哪裡更直接影響使用意願。

從資訊產業發展的角度來看，蘋果的困境其實反映出整個產業一個結構性的問題，硬體公司和純軟體公司在AI競賽中天生就是不對稱的競爭。雲端AI廠商可以用幾乎無邊際成本的方式，把更強的模型推送給所有用戶；蘋果卻需要把算力塞進實體晶片，受限於功耗和封裝空間。它的護城河是生態系統的黏著性，是十幾億使用者對隱私感到焦慮的心理，以及品牌信任感。這些資產並非虛幻，但它們能否在AI賽局中轉換成足夠的競爭籌碼，還需要時間驗證。

在公司治理層面，蘋果同樣面臨不小的變數。庫克如今已屆65歲，接班議題正在檯面下快速發酵，在這個關鍵轉型時期，領導層的交接若處理不慎，很可能成為公司在AI布局上的另一個隱形風險。更何況蘋果在美國和歐盟同時面臨反壟斷訴訟，App Store的收費模式正在受到前所未有的法律挑戰，這些外部壓力都在壓縮它的策略迴旋空間。

50歲的蘋果，不是一家垂垂老矣的企業，也不是一個掌握優勢的勝利者。它更像是一個曾多次在懸崖邊緣重新站穩的老將，再次面對一個自己不擅長的地形。它沒有辦法靠著過去的輝煌買一張通往AI強權的門票，卻擁有任何一家新創公司都無法複製的底氣：一個緊密整合的軟硬體生態，一群相對忠誠的使用者，以及在晶片設計上遙遙領先的自主能力。

科技史上不乏被宣告死亡後卻再度崛起的案例，蘋果本身就是最好的例子。但成功從來不是必然的，對整個產業而言，蘋果能否找到一條在AI時代屬於自己的路，或許比它的周年慶典更值得關注。