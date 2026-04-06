聯合報黑白集／施政看誠意不看法律

行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片 劉學聖

立院上月十三日通過中選會主委被提名人游盈隆在內等四人人事案，迄今已逾廿天，卻遲等不到政院的人事令。原來閣揆卓榮泰不滿民進黨推薦的三位被提名人遭封殺，因此不簽派令，政院發言人更稱只要立法院展現誠意，政院就會在程序上配合。這番話再度刷新國人三觀，原來行政院長施政不是依照法律，而是看在野黨展現多少「誠意」？

卓榮泰堪稱是史上「權力」最大的閣揆，但這不當濫權卻是來自刻意扭曲憲法與目無法紀。立院三讀通過的法令，覆議失敗，閣揆就必須接受該決議，他卻從憲法中找到原意用來制衡總統的「閣揆副署權」巧門，以不副署的方式杯葛藍白聯手通過的法令，迄今已有五項法令，創下憲政惡例。

而中選會目前僅剩四位委員，依法須五名委員才能開會，年底九合一選舉在即，政院先前一再呼籲盡速通過人事案，以免耽誤選務。然而，立院通過四名被提名人後，卓揆卻因不滿綠營所推薦的人選，立院僅通過民進黨「含淚投票」的游盈隆，寧願癱瘓中選會，也不發聘書，難怪挨批根本是「擄人勒索」，把獨立機關當成政治交換的籌碼。

這也印證，先前政院的喊話全是惺惺作態，他們真正在意的只是能否控制中選會。至於「依法行政」這四個字，對卓內閣而言，早從笑話變神話。