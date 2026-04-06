聯合報社論／政策沒有大小，能打動人心的就是好政策

台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片 黃義書

為因應少子化問題，台北市長蔣萬安宣布「第二胎公托、準公托免費」政策。原本是立意良善、減輕父母負擔的對症之方，卻引來綠營冷言嘲諷，說這政策「其實是在中央的補助上加碼」、「該共同承擔的責任被切割」。綠營面對讓人民有感的政策，不是跟進、加碼，而是酸言酸語，這是最大問題所在。

「第二胎公托、準公托免費」，並非地方政府第一個以具體政策處理少子化危機的政策，也非第一次在政策推出後遭到民進黨的抨擊。今年初，台北市推出「公私立國中、國小營養午餐免費」政策，台南市長黃偉哲批評此政策不排富，是把「議題政治化，偏離公共政策本質，各縣市被迫捲入福利競賽」；但各縣市紛紛響應此政策，台南市也改口跟進。

二月底，台北市又宣布推出「育兒減少一小時工時計畫」，綠營民代、網紅無視該政策一片叫好之聲，直批「預算太少像是抽籤」、「沒有配套，也未與企業、勞工溝通上路」，甚至直接唱衰「誰敢去申請」，把政策貶得一文不值。

類似情形的，還有推出「國中、國小教科書免費」的桃園市。民進黨民代說政策趕在下學期就上路，「壓力會落在基層教師及行政人員身上」；甚至有民進黨支持者痛批，這個政策是「把選民當乞丐」、「比發一條吐司和一包米粉多幾塊錢的愚民政策」，形容得很不堪。

綠營肆意貶低這些民眾有感的政策，是因為政策真的有問題嗎？恐怕不然。以「減少一小時工時」為例，實則並非台北市首創，韓國早在二○二二年就已在光州市試行，之後因為有具體成效，遂逐步擴大到全國。而台北市此政策最近滿月，已有二六二家企業申請，共四六二名員工受惠，員工很有感。

從馬政府到蔡政府、賴政府都一再宣示，少子化是國安問題。但短短十年內，台灣新生兒從廿一萬人，腰斬到去年的十點七萬人，問題不但未改善，反而日趨嚴重。地方政府尚知在資源有限情況下，用各種政策工具解決問題，握有更多資源的中央政府不思檢討，反批評地方政府努力，只能說是冥頑不靈。

不只是針對少子化，地方政府「小而美」政策，時有所聞。如桃園市府日前推出「大型重型機車可停放機車停車格政策」，就是一例。雖然重車族是小眾族群，但此政策卻同時牽動開車族、騎車族。中央政府並非不知問題所在，卻因循苟且，不願面對，結果竟是地方政府率先出擊。如果賴政府能多一些有感政策，何愁民意不倒向自己？

平心而論，地方這些令人民有感的政策，花費再多，比起龐大的中央、地方政府預算，都屬九牛一毛，有些甚至不需分文經費，只是觀念改變而已。可悲的是，賴政府一方面仍陷於政黨對立無法自拔，只要是藍營執政縣市的政策，再好也不給掌聲；二方面是耽溺於「大內宣」式政策，不願將資源投注在「人民基本需求」的有感政策上。結果就是政治口號越來越多，解決的問題卻越來越少，甚至製造更多問題。

賴政府口口聲聲要打造「韌性台灣」，但所謂「社會韌性」，只是虛耗大量國防經費，且挑起意識形態對立；賴政府又說要打造「五大信賴產業」，但從蔡政府以來，這種產業轉型宣示，除了吃過去老本，也只看到「綠色企業賺大錢」。其實無論是「韌性」或「信賴」，都並不仰賴花錢如流水的大政策，更不能只靠口號。政策的好壞，不是看規模大小，能讓人民有感又能實際解決問題，才是真正的好政策。