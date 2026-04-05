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聯合報黑白集／「So What？」的傲慢
台南新啟用的亞太棒球場迎來職棒賽，卻因市府法規政策導致長期配合的外場攤商遭撤除，球迷質疑之聲四起，甚至驚動賴總統；而市長黃偉哲過去回應「新球場距離高鐵站較遠」，竟脫口而出「So What？（那又怎樣）」也被球迷翻出，又讓輿論炸鍋。
職棒歷多年慘澹經營，如今主場制搭配美女啦啦隊及內外場花樣餐飲的營運模式，成功打造最有台灣味的運動產業鏈。就以「吃」來說，主場球團不僅在內場推出燒烤、快炒，還可大啖麻辣鍋；外場美食區種類之多也堪比夜市，大大顛覆人們對「看棒球」的想像。
因而，當球團公告將停掉舊球場外場移來的美食攤位，等待市府重新招標時，可想而知，對早已習慣吃著地瓜球、豆干、爆爆雞等主場專屬美食看球的球迷來說，這股「被剝奪」的暴怒值會飆到多高，怎可能聽得進「新球場合約不含外場」的法規大道理？
甚至當黃偉哲被挖出曾說球團只是租用而非「認養」球場、抱怨球團要市府出資修繕因風災受損的舊球場屋頂，以及用「So what？」回應新場距離高鐵站較遠時，球迷當然會質疑，「喊愛台灣，怎會如此對待棒球」？
球迷要的是能盡情享受台灣棒球文化、釋放壓力的看球環境，但一句「So What？」、一個「依法行政」的回應，卻盡顯官員執政傲慢，更傷透球迷的心。
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