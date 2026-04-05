聯合報黑白集／「So What？」的傲慢

台南市長黃偉哲日前開心主持亞太成棒主球場開幕典禮並開箱新球場。圖／聯合報系資料照片

台南新啟用的亞太棒球場迎來職棒賽，卻因市府法規政策導致長期配合的外場攤商遭撤除，球迷質疑之聲四起，甚至驚動賴總統；而市長黃偉哲過去回應「新球場距離高鐵站較遠」，竟脫口而出「So What？（那又怎樣）」也被球迷翻出，又讓輿論炸鍋。

職棒歷多年慘澹經營，如今主場制搭配美女啦啦隊及內外場花樣餐飲的營運模式，成功打造最有台灣味的運動產業鏈。就以「吃」來說，主場球團不僅在內場推出燒烤、快炒，還可大啖麻辣鍋；外場美食區種類之多也堪比夜市，大大顛覆人們對「看棒球」的想像。

因而，當球團公告將停掉舊球場外場移來的美食攤位，等待市府重新招標時，可想而知，對早已習慣吃著地瓜球、豆干、爆爆雞等主場專屬美食看球的球迷來說，這股「被剝奪」的暴怒值會飆到多高，怎可能聽得進「新球場合約不含外場」的法規大道理？

甚至當黃偉哲被挖出曾說球團只是租用而非「認養」球場、抱怨球團要市府出資修繕因風災受損的舊球場屋頂，以及用「So what？」回應新場距離高鐵站較遠時，球迷當然會質疑，「喊愛台灣，怎會如此對待棒球」？

球迷要的是能盡情享受台灣棒球文化、釋放壓力的看球環境，但一句「So What？」、一個「依法行政」的回應，卻盡顯官員執政傲慢，更傷透球迷的心。