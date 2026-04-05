聯合報社論／經貿辦燒到駐美處，外交圈不該是霸凌死角

駐美代表俞大㵢被爆料霸凌爭議。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣辭世仍餘波蕩漾，駐美代表俞大㵢又被爆料霸凌爭議。當民進黨將對美關稅談判視為不世之功，霸凌陰影卻如影隨形；從經貿辦延燒至駐美處，外交圈儼然成為霸凌死角。外人難窺全貌，背後到底還有多少隱情？

顏慧欣事件暴露行政部門的處理失當，直至舉辦告別式後，相關內情才逐漸曝光；即使顏慧欣是高階官員、父親是前財長顏慶章，竟仍無法擺脫職場霸凌。媒體披露，顏慧欣二月十九日在加護病房寫下充滿憂心的辭職信，指她多次建言未獲採納，反遭嚴厲駁斥；字裡行間矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮。

行政院發言人李慧芝三月廿六日驚訝哽咽說，「在她生前沒有聽到相關內容」；但網路爆料連環燒，行政院長卓榮泰隔天才證實，農曆年間就收到顏慧欣辭職信，他的辦公室同仁也立即回覆。政院從最初訊息不透明、對外說明反覆，被質疑有掩飾之嫌，等到更多證據、錄音檔曝光後，楊珍妮瞬間從「關稅功臣」變成「霸凌戰犯」，黨政高層才表達遺憾並採取行動，反應麻木遲鈍。

顏慧欣案風波未了，俞大㵢又被爆出隨意解雇員工、夫人羞辱官邸服務人員；俞大㵢解釋是「不同標準、管理風格」，其妻也稱與事實不符；外交部則表示將持續掌握瞭解，如有具體事證，將依規定審慎處理。俞大㵢前年曾被爆料濫花公帑，放任太太對下屬頤指氣使，俞大㵢和外交部先後澄清；但連遭類似指控，恐怕「管理風格」真應檢討。

從經貿辦到駐美處，問題已非單一機關。涉外體系長期被視為高度封閉且階級分明的場域，駐外單位更因距離遙遠，監督機制相對薄弱，一旦上級領導風格偏差，屬下往往求助無門，只能隱忍。官僚體系的制式回應，不是再瞭解，就是依法辦理；網路爭議已如滾雪球效應，外交部還打開「鴕鳥機制」，聲稱至今並未接到申訴。

霸凌爭議只是賴政府的冰山一角，過去勞動部公務員遭霸凌輕生，前部長何佩珊還曾以「目的良善」為前分署長謝宜容辯解。經濟部技術司近日也爆工研院員工遭到長期霸凌，主管甚至意圖追查吹哨者名單，監察院已點名要求改善，經濟部則否認追查吹哨者，並強調已啟動更完備調查機制。官官相護的習性並未改善，公務員付出了生命代價，似乎未讓賴政府記取教訓。

相關涉外高層背後更牽動敏感的人事角力，除楊珍妮一度請假神隱，俞大㵢去年也傳出可能異動，但當時適逢關稅談判關鍵時期，人事調整暫時擱置，黨政高層去年曾預告「明年再來處理」。如今隨著新一波國安布局穩定、關稅談判告一段落、賴總統短期無訪美需求，人事變動傳聞再起；外界更議論，霸凌爭議是否反而成為摘掉高官烏紗帽的「下台階」。

對賴政府而言，當前的關鍵不只是釐清真相或換人止血，更重要的是重建信任。首先應徹底檢討現行申訴與調查機制，確保其獨立性與透明度，保護霸凌案當事人，也避免再有「自己人查自己人」的疑慮；其次，主管機關應主動查處，而不是消極被動，全力還原事實真相，攤在陽光下才足以重獲社會信任，否則若連公務員都「官不聊生」，政府如何能保護一般勞工權益？

從經貿辦到駐美處，政府必須正視問題，否則霸凌訊號將不只是偶發事件，而是系統性風險。外交圈不該是「霸凌黑箱」，更不該是權力不受約束的例外地帶，「霸凌零容忍」若只是口號，最終將反噬執政信賴。