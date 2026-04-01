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經濟日報社論／美伊戰爭衝擊化肥 恐爆糧食危機

經濟日報／ 經濟日報社論

美伊戰爭衝擊化肥 恐爆糧食危機。（美聯社）
美伊戰爭衝擊化肥 恐爆糧食危機。（美聯社）

伊朗戰事爆發，革命衛隊封鎖荷莫茲海峽，不僅卡住了石油與天然氣供應，還掐住了全球約三分之一尿素及45%硫磺（磷肥的關鍵原料）的運輸命脈；全球上次出現糧食危機，是四年前俄羅斯入侵烏克蘭，黑海戰火封鎖俄羅斯化肥運出，結果導致糧食危機，這次中東衝突導致的糧食危機，破壞力恐將超過2022年。

中東波灣各國，除了石油和天然氣，還是化肥和化肥原料的重要產地，占全球氮肥產量的49%和氨肥貿易量的30%，海峽被封鎖，導致化肥大漲，以尿素價格為例，自戰爭開始以來已飆升 44%，問題還不僅是價格，而是根本買不到，3月中旬，正是北半球春耕開始之際，肥料供應不上，後續的糧食收成就要打折扣，時間拖得愈久，糧食危機就愈嚴重。

卡達一國就供應全球尿素的十分之一，擁有全球最大尿素工廠，可是其液化天然氣（LNG）和化肥生產，在伊朗攻擊下，已全面停產，重啟需要數周甚至數月；伊朗則是全球第二大尿素出口國，出口量占全球市場的10%以上，同樣也在美以攻擊下停擺。

全球約有一半的糧食生產依賴氮肥，玉米、小麥、水稻等主要口糧氮肥需求量大，價格上漲，勢必觸發新一輪的通膨；而另一半的糧食生產，則靠磷肥、鉀肥、複合肥。磷肥生產原料是硫磺，而硫磺的第一大出口國，就是伊朗，占全球總額30%。伊朗硫磺斷供，截至3月17日，硫磺報價上漲77%。

北半球春耕開始之際，肥料供應不上，後續的糧食收成勢必受影響。目前全球對糧食安全還不敏感，主要是因為化肥短缺，要到今年秋季的收成才會顯現，進而推高2026下半年的全球糧食價格，但是農業專家已預估大豆、玉米的產量將大幅下調。

美國種植面積最大的就是玉米，化肥15%來自中東，目前農民的肥料支出，已經漲了40%，約25%的春耕尿素供應出現缺口，而玉米主要用做飼料，畜牧業也會受影響，僅化肥供應中斷一項，就會導致美國食品通膨率年比從2%左右上升至4%。美國的農場聯合會已經給川普寫信表示，化肥危機已經「威脅國家安全」。

巴西是全球最大的農產品出口國之一，大約40%的氮肥依賴從海灣地區進口；印度作為世界最大稻米出口國，尿素年產量位居全球第二，但印度的尿素主要來源是天然氣，而其所需天然氣的一半以上依賴進口，且大部分來自中東。

中國大陸是全球最大的尿素生產國，主要以煤炭為原料，煤炭自給率超過90%，較不受國際天然氣價格波動的影響，除了自給自足，剩餘1,000多萬噸還可用於出口。現在為了保障國內關鍵農業化肥供應穩定，防止價格大幅波動，已經管制出口。

真正主導全球化肥市場的，其實是俄羅斯，占氨出口總量的23%，尿素出口總量的14%，並與盟友白俄羅斯共同占據鉀肥出口總量的40%；伊朗封鎖荷莫茲海峽，並未影響其化肥出口。但即使今年產量增加，俄羅斯也無法完全彌補中東地區供應中斷造成的缺口。

上次出現化肥與糧食危機，是四年前俄羅斯入侵烏克蘭，當時是靠外交協商，達成黑海糧食協議，才獲得解決，此次中東衝突導致的糧食危機，嚴重性可能會超過2022年。

大多數的國家都依賴糧食進口，雖然各自都有糧食儲備來應對短期中斷或價格高漲，但如果北半球整整一季歉收，就可能造成嚴重的飢荒。

這還可能造成政治混亂，政治學者研究指出，在政治脆弱的國家，食品價格飆升30%至40%，與其後六至18個月內出現政治不穩定，往往有極高的相關性。燃料和電價上漲，已經讓老百姓民不聊生，如果連基本糧食都漲價，真的會激起街頭革命。

化肥全球漲價，除非是專業農民，否則在台灣沒人關心，對大部分人而言，糧食安全遠不如油價高漲來的切身，但是化肥短缺，勢必衝擊糧食安全，政府有必要出來說清楚，我們要如何因應這個問題。

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