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聯合報黑白集／缺米袋漲米價

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<a href='/search/tagging/2/塑膠袋' rel='塑膠袋' data-rel='/2/123221' class='tag'><strong>塑膠袋</strong></a>之亂延燒，連散裝米塑膠包材也漲價、缺貨，雲林縣西螺鎮農會不諱言，若漲勢持續，「<a href='/search/tagging/2/米價' rel='米價' data-rel='/2/239086' class='tag'><strong>米價</strong></a>調整恐難避免」。圖／聯合報系資料照片
塑膠袋之亂延燒，連散裝米塑膠包材也漲價、缺貨，雲林縣西螺鎮農會不諱言，若漲勢持續，「米價調整恐難避免」。圖／聯合報系資料照片

波灣戰事擴大，米商和農會稱，塑膠包材缺貨又翻倍大漲，「米價調整恐怕難免」。塑膠袋之亂延燒到米價，好奇怪；經濟部卻說，民生塑膠製品庫存充足，供應正常。如果官話屬實，莫非是米商趁機哄抬？

台韓是國際上少數因戰事搶塑膠袋的國家。對比韓國政府已整頓亂象，我高檢署近日才要求各地檢署啟動查緝。中南部攤商早已叫不到塑膠袋、免洗餐具，超市貨架也被掃空。台灣人均一年用七百八十個塑膠袋，大米商預告「不排除叫民眾帶袋子買米」，這對消費者是多刺耳的通膨警報？

連美式大賣場都知要預防供需失調，及早限購民生用品。亞洲國家也多採取節能措施，並尋求替代供應對策，避免恐慌情緒襲擾市場。但賴政府只用凍漲油價粉飾太平，放任囤貨哄抬從供應鏈上游一路牽動市井攤商。

台灣原物料與民生用品高度依賴進口，卓內閣毫無「病識感」。供應鏈因戰事短缺，提前催動市場價格，上下游囤貨瘋搶本可預見。政府應提前動用政策工具減少不確定性，讓民眾預期心理不致衝擊市場秩序。然而，賴總統卻還在吹噓股市上三萬點。

政府有包機度假看棒球的閣揆，穩定物價小組召集人則是貴婦副院長。高官吃米不知米價，買不到塑膠袋的民心恐慌，自難感同身受。慣於喪事喜辦的官員，怎會怕黑天鵝呢？

社論 塑膠袋 米價

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