聯合報社論／藍營初選大致底定，盼鄭麗文訪陸帶來驚喜

國民黨主席鄭麗文（圖）表示，對於習近平歡迎並邀請率團前往大陸訪問，她在此表示感謝、欣然接受。圖／聯合報系資料照片 胡經周

川普因美伊戰爭推遲川習會，國民黨主席鄭麗文訪陸則意外提前，深受矚目。在此之際，藍營初選有爭議的台中、新竹等縣市順利產生候選人，由強棒江啟臣和徐欣瑩代表出征。兩地未出現翻盤的變局，多少降低外界對鄭麗文「未盡心黨內治理」的批評；她此刻出訪除可免除內訌之憂，甚至可為兩岸和平開一扇窗。

身為黨主席，鄭麗文眼前的兩大任務是：一、開啟兩岸的和平契機，阻止仇恨螺旋繼續上升；二、贏取年底地方選舉的勝利，為二○二八重返執政奠定基礎。在民進黨的反中宣傳下，黨內不少人都認為：年底選舉是地方層次議題，若過度強調兩岸關係，對國民黨其實不利，候選人恐被戴上親中紅帽。因此，藍營基層對於鄭麗文大張旗鼓聲稱訪陸和「鄭習會」，多抱持存疑態度，擔心在選舉中遭對手負面操作。

尤其，在多個藍營執政的縣市，都出現了參選者相持不下而整合不易的難題，基層普遍顯得焦慮，也加深了對黨中央路線的質疑。所幸，台中市江啟臣與楊瓊瓔的「姊弟相爭」，在糾纏了數個月後，終由原本民調遙遙領先的江啟臣勝出。新竹縣的徐欣瑩與陳見賢的激烈角力，也在民調與黨員投票互有領先的廝殺後，由徐欣瑩以微幅領先出線，未演出「退黨參選」的難看局面。如果這兩個縣市翻盤，鄭麗文訪陸，勢得背負一波罵名。在宜蘭由吳宗憲勝出後，目前僅餘彰化縣「謝家姊弟」之爭仍待協調。至此，鄭麗文的內憂已泰半解決，就剩如何走完勝選的最後一哩路。

正當馬英九基金會的內鬥餘波蕩漾，習近平以中共總書記之名向鄭麗文發出邀訪訊息，反映出北京的務實與善意。第一，北京需要一個與台灣人民對話的窗口，但賴政府拒絕扮演這個角色，願意尋求兩岸和平的國民黨就是它不可錯過的對象；這是務實。第二，藍營內部對於兩岸路線仍有不同看法，北京速戰速決敲定時程，有助消弭國民黨內部雜音；這是善意。第三，趁川普忙於美伊戰爭，北京先上演國共對話，這是對國際社會的和平宣示。

值得注意的是，習近平的邀訪未明言「鄭習會」，而稱邀鄭麗文等一行「到江蘇、上海、北京參訪」。此舉，一則在凸顯雙方交流的多樣性，二則減低「鄭習會」的政治意義，是精心的安排。至於鄭麗文能否藉此達到她想要的「兩岸迎來春天」的目的，甚或對藍營選情「大大加分」，則仍有待雙方的磋商和默契，以及她的臨場機智；無論如何，不能有大意或失言的空間。否則，以綠營的虎視眈眈，任何善意都可能被扭曲為「不愛台」，最後卻收到反效果。

近幾年在民進黨政府的操作下，兩岸間不斷加深了仇恨的惡意，進而推升了兵凶戰危的風險，這是兩岸人民皆不樂見的結果。此一危機，必須要有強大的力量才能力挽狂瀾，且必須兩岸同時著力才行。鄭麗文此行主要目標，能否為國民黨選情加分仍未可知，但更重要的應該在為台灣的安全及兩岸的和平尋覓更佳出路；如此，方能被多數兩岸人民認同。這樣的目標，也不是憑她一己之力或一黨之力即可達成，而需要北京對兩岸和平有深切認同，並給予支持才行。

鄭麗文此行若能有利於兩岸和平，勢必受到國際社會關注，外界不妨給予祝福，暫時拋開小鼻子小眼睛的政治算計。畢竟，在愈來愈不確定的時代，誰也不希望看到兩岸之間因誤會和仇恨加深，從而爆發戰爭或衝突。既有機會打開這扇窗，就讓善意在兩岸之間流動吧！