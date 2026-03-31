聯合報黑白集／卡預算與揩預算

行政院長卓榮泰堅不動支新興計畫預算。 記者蘇健忠／攝影

立法院通過決議，讓行政院可先動支七一八億元新興計畫預算，主計總處也發函准許動用；未料，公文卻卡在行政院長辦公室。一向溫和的張善政也說重話，「整個台灣在等卓揆」。但言者諄諄，聽者藐藐，卓內閣仍堅不執行。

行政院說，「總預算是整體，不應拆分」，三讀後仍可能被刪減。聽起來義正詞嚴，卻矛盾重重。在野黨拒審總預算，原因在行政院總預算未列入應編的軍人加薪、停砍年金預算；但卓揆違法編預算時，怎沒想到「預算是整體，不應拆分」？

至於說「未經三讀，仍可能被刪減」，更是可笑。今年總預算，有近三兆、超過九成屬於預算法「未通過也可先動支」的經常性或延續性預算。行政院執行這些預算時，怎不說「未經三讀，可能被刪減」，而堅持不用？

總預算僵局，民進黨以「新興計畫預算被卡」表示不滿；在野黨為此通過新興計畫預算「可先動支」決議。現在決議過了，民進黨又找藉口不執行，讓地方政府無所適從。政院的態度，就是想情勒在野黨，讓藍白背負卡預算的惡名罷了。

卓內閣違法編列預算在前，堅不動支新興計畫預算在後，誰卡預算，一清二楚。有利執政，就「揩預算」，動支不手軟；不利政治宣傳，就「卡預算」，通過也不用。在卓內閣眼中，民眾權益都只是政治籌碼。