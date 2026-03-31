聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／卡預算與揩預算

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/行政院' rel='行政院' data-rel='/2/141369' class='tag'><strong>行政院</strong></a>長<a href='/search/tagging/2/卓榮泰' rel='卓榮泰' data-rel='/2/129117' class='tag'><strong>卓榮泰</strong></a>堅不動支<a href='/search/tagging/2/新興計畫' rel='新興計畫' data-rel='/2/250197' class='tag'><strong>新興計畫</strong></a>預算。 記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰堅不動支新興計畫預算。 記者蘇健忠／攝影

立法院通過決議，讓行政院可先動支七一八億元新興計畫預算，主計總處也發函准許動用；未料，公文卻卡在行政院長辦公室。一向溫和的張善政也說重話，「整個台灣在等卓揆」。但言者諄諄，聽者藐藐，卓內閣仍堅不執行。

行政院說，「總預算是整體，不應拆分」，三讀後仍可能被刪減。聽起來義正詞嚴，卻矛盾重重。在野黨拒審總預算，原因在行政院總預算未列入應編的軍人加薪、停砍年金預算；但卓揆違法編預算時，怎沒想到「預算是整體，不應拆分」？

至於說「未經三讀，仍可能被刪減」，更是可笑。今年總預算，有近三兆、超過九成屬於預算法「未通過也可先動支」的經常性或延續性預算。行政院執行這些預算時，怎不說「未經三讀，可能被刪減」，而堅持不用？

總預算僵局，民進黨以「新興計畫預算被卡」表示不滿；在野黨為此通過新興計畫預算「可先動支」決議。現在決議過了，民進黨又找藉口不執行，讓地方政府無所適從。政院的態度，就是想情勒在野黨，讓藍白背負卡預算的惡名罷了。

卓內閣違法編列預算在前，堅不動支新興計畫預算在後，誰卡預算，一清二楚。有利執政，就「揩預算」，動支不手軟；不利政治宣傳，就「卡預算」，通過也不用。在卓內閣眼中，民眾權益都只是政治籌碼。

社論 黑白集 卓榮泰 行政院 民進黨 總預算 卓內閣 新興計畫 立法院 張善政

延伸閱讀

總預算送立院214天未審 政院點名：北士科科技廊帶預算卡關

718億卡在鍋上 坐等民怨發酵？

新聞眼／卡住錢袋 賴政府拿通勤族當政治籌碼

新興計畫718億預算卡住 張善政：整個台灣等卓揆

相關新聞

聯合報黑白集／卡預算與揩預算

立法院通過決議，讓行政院可先動支七一八億元新興計畫預算，主計總處也發函准許動用；未料，公文卻卡在行政院長辦公室。一向溫和的張善政也說重話，「整個台灣在等卓揆」。但言者諄諄，聽者藐藐，卓內閣仍堅不執行。

聯合報社論／除了停戰，川普別無他法可脫身

美伊戰爭已超過一個月，美國和以色列看似主導整個戰局，卻無法取得真正的勝利。尤其，戰火外溢引發油價高漲、化肥短缺、能源及物價暴漲，造成全球經濟動盪，各國不滿之聲四起。川普如今陷於兩難，除了停戰，恐沒有更好的抽身之計；但他還得找一個比較好看的姿態退場。

經濟日報社論／健全經貿談判體系 培養人才

台灣經貿副總談判代表顏慧欣辭世的消息，社會感受不只是對失去一位專業人士的痛惜；她的離世更像一面鏡子，照見長期被忽略的結構性問題：在全球經貿競爭日益激烈、各國加速結盟的趨勢下，台灣國際經貿談判體系卻大幅鬆動，甚至已經失去動能。

聯合報黑白集／三國演義變水滸傳

民眾黨前主席柯文哲一審重判，加速政局質變。原本藍綠白三分天下，形同合縱連橫的《三國演義》；隨著柯案發酵，民眾黨昨天發起「上凱道、討公道」行動，藍白凱道大會師，在野黨宛如梁山起義，對抗國家機器，上演現代版官逼民反的《水滸傳》。

聯合報社論／一個塑膠袋的蝴蝶效應，照見國家韌性空洞

中東地緣政治的硝煙未散，台灣也受衝擊。戰火引爆國際油價居高不下，除了帶動汽油價格，漲勢進一步傳導到民生用品，從早餐店的塑膠袋、市場的免洗餐具、醫藥包材，到公共工程的柏油瀝青，無一不漲價或缺貨。一個再尋常不過的塑膠袋飆漲打到民眾的痛點，反映的不僅是民生物資波動，更是對台灣產業韌性、通膨控制與政府應變能力的總體檢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。