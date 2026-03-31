聯合報社論／除了停戰，川普別無他法可脫身

美國總統川普。（法新社）

美伊戰爭已超過一個月，美國和以色列看似主導整個戰局，卻無法取得真正的勝利。尤其，戰火外溢引發油價高漲、化肥短缺、能源及物價暴漲，造成全球經濟動盪，各國不滿之聲四起。川普如今陷於兩難，除了停戰，恐沒有更好的抽身之計；但他還得找一個比較好看的姿態退場。

開戰後，以色列不斷暗殺伊朗高層指揮官，轟炸中樞機構，但伊朗各基地持續自主反抗，並未陷入不知所措及混亂。美國宣稱已完全消滅伊朗海軍，但伊朗革命衛隊有效封鎖荷莫茲海峽，迄今已有廿艘貨輪和油輪被炸，全球能源運輸陷於停滯。此外，川普宣稱已摧毀伊朗核武潛力與飛彈能力，但外界並未看到地下導彈庫癱瘓跡象。路透社引述美情報界說法，美方僅確定摧毀伊朗龐大飛彈庫約三分之一。

這更不是一場美國打得起的戰爭。即使資源充裕如美國，但一周九十億美元的軍費，對國家債務也是雪上加霜。川普政府的戰爭部已要求撥款兩千億美元的緊急軍費，但國會不同意的氣氛正在升高。情勢越僵持，對美國越不利，也難怪有人把這場戰爭和「越戰」相提並論。川普急於脫身，但無論他如何宣稱勝利或如何轉移焦點，每天的戰場現實，都重新把他拖回泥淖。

目前，全世界都在抱怨川普給人們帶來能源和物價危機。美國本身原油雖不虞匱乏，但境內煉油廠卻大受影響，汽油價格連帶上漲。而伊朗是全球第二大尿素出口國，全球近半數糧食供應所需的肥料有一半需經荷莫茲海峽運出。北半球即將春耕，萬一肥料供應出問題，將釀成全球糧食危機。

伊朗攻擊波灣各國生產設施及美軍基地，也對金融市場造成意外衝擊。過去海灣國家創造了鉅額油元盈餘，投資於美國高科技、債市與股市，進而增進美國的繁榮。如今波灣油國能源產業、基礎設施毀於戰火，將從美國股市及債市撤回資金重建家園；市場擔心將因此觸發連鎖效應，導致ＡＩ泡沫化。

川普並不在乎各國能源危機或人民苦難，但他不能不在乎股市浮沉與國人感受。近期的民調，許多美國民眾將經濟困境歸咎於川普，共和黨期中選舉勢必受到拖累；這點，川普不能不在乎。為壓低國際油價，他解除了對俄羅斯石油的制裁，還讓伊朗一．四億桶原油流入市場。前者，惹惱了歐洲盟友；後者，則顯得自相矛盾，因為他又退縮（ＴＡＣＯ）了。

川普現在面臨的兩難是：如果與伊朗談判，繼續讓伊朗實質控制荷莫茲海峽，將對美國的信譽和威懾力造成毀滅性打擊。但如果美軍要強行奪取海峽要衝，實施武力護航，以目前三支陸戰隊特遣隊與空降師的八千兵力，恐無法完成任務。因此，美方只能放話，稱可能增派一萬名兵力，目的在對伊朗施壓。

如果伊朗持續頑抗，川普恐將騎虎難下；原因是，要真的打起陸戰，伊朗可能成為下一個阿富汗與伊拉克，把美國吸入戰爭的無底洞。但如果眼睜睜看著伊朗向過往油輪收受通行費，各國紛紛向伊朗求情，又置美國尊嚴於何地？伊朗具有波斯文明的底蘊，它不是委內瑞拉或古巴，絕對會奮力抵抗到底。美國無論是展開地面戰，或擴大規模打下去，都沒有獲勝的希望。川普除了吞下尊嚴，先行停戰，其實沒有更好的抽身之計。

就國際政治而言，美伊戰爭是一場全球巨變。無論是能源安全、通貨膨脹，乃至糧食及原材料危機、ＡＩ泡沫，無不受到衝擊。但賴政府卻只提出重啟核電的主張，對其他相關議題毫無因應，顯然太粗率了。