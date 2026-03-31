經濟日報社論／油價補貼是解藥還是毒藥？

加油站的牌價數字，最近成了許多台灣民眾心頭的一塊石頭。聯合報系資料照

加油站的牌價數字，最近成了許多台灣民眾心頭的一塊石頭。95無鉛汽油每公升逼近34元，超級柴油突破30元大關，刷新了超過11年半的歷史紀錄。這一波漲價的背後，是美伊戰爭持續膠著、荷莫茲海峽能源運輸幾近停擺、中東指標油價飆至每桶130美元以上的驚人局面。行政院長卓榮泰說「本來要漲15元，只漲了1.8元」，這句話或許出於善意，但對著34元油價的民眾來說，安慰效果恐怕有限。

在這個節骨眼上，政府到底該不該強力壓抑油價、祭出補貼，成了一場嚴肅的政策辯論。支持者說，油價是百物之母，壓住它就能壓住通膨；反對者說，這不過是把問題往後推，最終由全體納稅人買單。這個爭論不是台灣獨有，而是此刻每一個能源進口國都在面對的難題。

從亞洲鄰國的應對來看，各國其實走出了截然不同的路。日本政府已開始釋出可供國內使用約30天的國有石油儲備，並允許效率較低的燃煤發電廠重新參與發電容量競標，南韓則祭出輕油出口禁令，把原本賣給海外的石油腦轉而供應國內買家，印度則選擇對燃料出口課稅，藉此穩定國內供給。這三國的做法有一個共同邏輯，優先確保國內能源供應，而非直接補貼終端油價。這種思路值得台灣借鏡。

OECD在最新的經濟展望報告中明確建議，各國政府應避免採取全面性補貼措施，而應將資源集中於最需要的家庭和具生存能力的企業，同時設計明確的退場機制，以降低長期財政負擔與扭曲效果。這個建議看似務實，卻在政治現實中難以執行。當油價漲勢快速且幅度驚人，政府能說「我們只補貼窮人」嗎？中產家庭的選票壓力，往往會讓這種精準補貼的美意走樣變形。

補貼油價確實有其短期優點，它能立竿見影壓低消費者物價指數，避免通膨預期自我實現，也能幫助運輸業、農業這些以能源為核心成本的產業暫度難關。在戰事不確定性極高、景氣能見度極低的此刻，這種緩衝是有必要的。台灣製造業PMI在中東戰火爆發前表現亮眼，但出口成長率已有放緩跡象，景氣燈號也面臨由紅轉淡的壓力，此時若讓油價漲幅完全反映到物價水準，對剛剛穩住的景氣復甦動能無疑是一記重擊。

然而壓抑油價的代價，不能不正視。第一是財政成本，政府吸收漲幅，意味著補貼缺口由全體公民透過稅收承擔，這其中包含了本就不依賴油價的人，說穿了是一種變相的所得重分配，而且未必公平。第二是能源轉型的延誤，人為壓低油價，無異於告訴市場「石化能源還很便宜」，這會弱化民眾與企業投資再生能源和節能技術的動力，使台灣能源轉型的步伐更加遲緩，在AI用電需求急速攀升的當下，這個代價尤其沉重。第三是市場信號失真，油價被壓抑，下游產業無從正確計算成本，可能導致資源錯誤配置，甚至形成囤積或黑市。

眼前的油價困局，其實是一面鏡子，映照出台灣能源政策的結構性脆弱。台灣石油和天然氣大部分來自中東，荷莫茲海峽一旦受阻，衝擊是立即而全面的。韓國的石油戰略儲備超過200天，日本天然氣緩衝存量是台灣的兩倍，對照之下，台灣的備戰能力確實值得深思。短期補貼或緩漲固然是一帖止痛藥，卻無法治本。

台灣真正需要的，是分散能源來源的採購策略、擴大戰略儲能的規模、認真評估小型核電廠的可行性，以及盡快修正那個早已不符現實的油價計算公式。

補貼可以有，但必須有明確的期限和退場機制；壓抑油價可以做，但不能讓它變成長期依賴、掩蓋能源結構改革的藉口。在戰火結束遙遙無期、油價難料的時代，台灣需要的不是一句「跟中油說謝謝」，而是一套真正有遠見的能源治理。