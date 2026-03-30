聯合報黑白集／三國演義變水滸傳

中東地緣政治的硝煙未散，台灣也受衝擊。戰火引爆國際油價居高不下，除了帶動汽油價格，漲勢進一步傳導到民生用品，從早餐店的塑膠袋、市場的免洗餐具、醫藥包材，到公共工程的柏油瀝青，無一不漲價或缺貨。一個再尋常不過的塑膠袋飆漲打到民眾的痛點，反映的不僅是民生物資波動，更是對台灣產業韌性、通膨控制與政府應變能力的總體檢。

2026-03-30 00:36