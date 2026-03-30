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聯合報黑白集／三國演義變水滸傳
民眾黨前主席柯文哲一審重判，加速政局質變。原本藍綠白三分天下，形同合縱連橫的《三國演義》；隨著柯案發酵，民眾黨昨天發起「上凱道、討公道」行動，藍白凱道大會師，在野黨宛如梁山起義，對抗國家機器，上演現代版官逼民反的《水滸傳》。
司法本應是社會公平正義的最後一道防線，柯案判決結果卻造成台灣社會嚴重分裂，政治力介入司法繪聲繪影，導致信者恆信、不信者恆不信。台北市長蔣萬安直言，民眾期待司法本於事實、釐清真相，毋枉也毋縱，但對比近期共諜案與中油涉貪案，不要讓民眾有雙重標準，以及政治追殺的感覺。
民眾黨上凱道挺柯Ｐ，國民黨立委共襄盛舉。藍白深知，團結的在野聯盟都未必能打贏民進黨，分裂則幾無勝算；其次，面對政治追殺的可不只有柯文哲，在同仇敵愾氛圍下，藍白合可望走向更緊密政治結盟。
這場藍白會師，不只是街頭動員，更是路線宣示；當司法成為政治動員催化劑，政局將從三國演義的權謀競逐，走向水滸傳的集體反抗。對白營而言，柯案成為動員群眾「逼上梁山」的集體認同，柯文哲嗆聲，「毀掉我，還有千千萬萬個小草」；對藍營而言，站上凱道不只是聲援個案，更是國民黨與民眾黨站在同一陣線，向賴清德總統和民進黨政府發出宣戰檄文。
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