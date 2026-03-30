聯合報社論／一個塑膠袋的蝴蝶效應，照見國家韌性空洞

受到美伊戰爭影響，石油製品如塑膠袋與相關製品價格飆漲，加上原物料短缺，市面上已經有店家不主動提供塑膠袋。記者劉學聖／攝影

中東地緣政治的硝煙未散，台灣也受衝擊。戰火引爆國際油價居高不下，除了帶動汽油價格，漲勢進一步傳導到民生用品，從早餐店的塑膠袋、市場的免洗餐具、醫藥包材，到公共工程的柏油瀝青，無一不漲價或缺貨。一個再尋常不過的塑膠袋飆漲打到民眾的痛點，反映的不僅是民生物資波動，更是對台灣產業韌性、通膨控制與政府應變能力的總體檢。

隨著戰事拉長，石化供應鏈首當其衝，迅速擴及各種產業。例如，因全球約三分之一的肥料貿易通過荷莫茲海峽，後續可能引爆糧食短缺問題。尤其今年記憶體與電腦產品已因ＡＩ需求轉移產能，帶動一波價格上漲，加上中東動盪導致鎢、鋁及氦氣等半導體關鍵原料緊缺，造成電腦及消費電子產品的漲價潮，讓消費物價雪上加霜。輸入型通膨已是現在進行式，各種原物料價格全面蠢動，行政院雖高喊「上游不漲、下游不囤」，卻被現實狠狠打臉。

這場亂象照見市場預期心理與監管機制失靈。當國際油價波動，石化下游製品出現漲價預期，中間盤商延緩出貨、囤積居奇的劣習便浮現。儘管公平會與經濟部信誓旦旦要嚴查，但公平會竟說要「調查三個月」，緩不濟急，屆時物價早已漲翻天。

物價上漲向來有「自我實現」的特性，消費者預期商品會漲，就先搶購囤積，往往造成實際漲幅大於合理漲幅。此時政府必須強勢介入，清除外部干擾因素。即使電價凍漲、四月民生用天然氣及桶裝瓦斯價格不調整，皆不足以阻止物價上升。更關鍵的是要消除公眾預期恐慌。漲價或許是市場供需的必然，但絕不能容許廠商哄抬囤積，加重民眾恐慌，否則將引燃萬物齊漲的燎原之火。

經濟部宣稱台灣本土石化產能充足，只要重啟產線，供應便能無虞。然而，產能潛力並不等於市面上的即時供給。當傳統市場因缺料而哀鴻遍野時，主管機關的協調顯然慢半拍。當公權力總是在市場失序後才喊話調查，公信力也隨之消耗。

更令人憂心的是國家基礎建設與傳統產業核心的動搖。一旦中油因戰事實施瀝青銷量管控，全國大小道路養護與基礎建設便立刻面臨斷炊，攸關國家安全與韌性問題。鋼鐵、石化、金屬加工等傳統產業，是支撐國家實體經濟與龐大就業底層的脊梁。一旦這些本土產業鏈因無法承受成本波動而斷裂，未來面對地緣衝突，台灣將失去招架之力。

原物料的通膨效應，正逐步侵蝕民間的消費動能。過去幾年台灣房市與股市的榮景，掩蓋了基層實質薪資倒退的窘境。中東戰事引發金融市場動盪，若通膨壓力迫使中央銀行重啟緊縮政策，消費者在荷包縮水與物價飛漲的雙重夾擊下，勢必壓縮非必要支出。政府視野若僅侷限於電子零組件的出口數據，而無視庶民日常生活的痛苦，便會陷入嚴重的決策盲區。

面對通膨風暴，政府不能僅停留在成立跨部會稽查小組或呼籲業者自律等官樣文章。我們需要更深層次的經濟戰略反思，包括加強關鍵基礎原料的安全準備機制，盤點並提升國家級儲備。其次是市場監管必須接地氣，稽查必須深入傳統市場與微型商業供應鏈，打破盤商囤積。再者是平衡產業發展，在邁向ＡＩ與高科技轉型的同時，政府必須協助傳統製造業進行能源轉型與成本風險對沖。一個健全的經濟體，不僅需要高科技的利刃，更需要傳統產業沉穩的厚盾。

一個塑膠袋的漲價看似微不足道，卻是庶民生活的微觀痛覺，也是國家經濟韌性的宏觀警訊。