經濟日報社論／健全經貿談判體系 培養人才

健全經貿談判體系，培養人才。記者劉學聖／攝影

台灣經貿副總談判代表顏慧欣辭世的消息，社會感受不只是對失去一位專業人士的痛惜；她的離世更像一面鏡子，照見長期被忽略的結構性問題：在全球經貿競爭日益激烈、各國加速結盟的趨勢下，台灣國際經貿談判體系卻大幅鬆動，甚至已經失去動能。

國際經貿談判是一種高度整合的國家能力，涵蓋法律判讀、產業理解、國際政治、語言運用與策略設計，必須仰賴長期培養與制度支撐。成熟的談判體系，不應建立在少數資深官員經驗之上，而應具備穩定人才梯隊、系統化知識累積、可複製的培訓機制，以及跨部門協作模式，方能持續升級。然而，台灣目前在這些面向上仍明顯不足。

建構國際經貿談判體系的關鍵，在於建立可持續運作的機制。應推動分層培訓與明確晉升制度，減少不必要的人才輪調，並建立談判資料庫，使知識得以累積，經驗得以傳承；同時透過國際交流與實戰訓練，加速培養談判人才。

此外，談判體系亦需智庫支撐。強化政策研析與論述能力，掌握國際規則與產業脈動，讓決策建立在知識之上。

在此基礎上，政府須重新檢視現行經貿談判主責單位──行政院經貿談判辦公室（OTN）的運作模式。未來不僅是加速制度化，更須進行結構性的調整與再設計，包括強化專責單位的統籌功能、建立以專業為導向的人才配置機制，並提升其在政策協調與談判決策中的權責定位。

基於此，OTN不應僅止於補人補位，而應朝向「高授權、專業化、常設化、資料化」的國家談判中樞轉型，使其由行政協調單位，升級為能統籌戰略、整合部會、累積知識並培養人才的核心平台，方能真正承載台灣在國際經貿場域的挑戰。

然而，在重建談判機制的同時，台灣更須回應當前的外部挑戰。今年世界貿易組織（WTO）的部長會議，因主辦國喀麥隆受中國大陸政治壓力，出現矮化台灣的操作，導致我方未能出席，凸顯出台灣在多邊機制中的脆弱性。未來如何在WTO體系下據理力爭、有效周旋，並建立風險控管與應變機制，以避免在下一次由沙烏地阿拉伯主辦的部長會議再度受阻，將是一項嚴峻考驗。

另外，台灣不應因WTO功能下降而降低參與，反而應該整合現有資源，加速充實談判能量，強化規則理解；並且與理念相近國家合作，積極投入改革，並推動新興議題的發展，才能在WTO重塑中取得先機。

同時，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已逾五年，進展仍停滯不前，主因正如顏慧欣所說的主管單位「消極敷衍、缺乏具體計畫與時程」。相較之下，部分後申請國家已「後發先至」，進度超前台灣，除了反映出國際政治現實外，台灣對於加入CPTPP至今仍缺乏完整論述與整體策略，亦是進度遲滯的重要原因。

特別是今年起輪值主席國依序為越南、秘魯、馬來西亞、智利、汶萊與英國，主席國對於申請案能否推進，具有一定的影響力。而這些國家和中國大陸互動密切，過去未曾支持台灣申請案。台灣必須重整布局，擬定新策略，才有機會突破現有僵局。

此外，近年來國際經貿合作已從全面市場開放，轉向以關鍵礦物、數位經濟與供應鏈為核心的新興議題，合作範圍更聚焦，且更具戰略性。相較於傳統自由貿易協定（FTA），這些議題雖範圍較窄，但複雜度與專業門檻更高，對談判能力要求亦顯著提升。台灣須加速培養相關人才，並擬定精準的切入策略。

國際經貿談判制度的建立，決定的從來不只是談判過程，而是國家能力能否被累積。一個無法容納人才的制度，終將流失人才；無法累積經驗的體系，也難以厚植實力。若對外談判仍停留在臨時動員與個案應對，台灣失去的不只是機會，而是國際戰略位置。