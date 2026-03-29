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聯合報黑白集／愛心的責任與代價
台灣頻傳餵食遊蕩犬釀追咬傷人事故，嘉義一名吳姓婦人因此被依違反動保法裁罰八萬三千元，卻再度引發餵食責任的爭論。但深入探究，除對愛心的定義過於膚淺，政府對待毛小孩的作為也跟不上時代。
流浪犬問題主因是飼主棄養；源頭管理是根本之道，但也不能無視流浪毛孩造成的隱患。野保與動保團體卻為「餵食不是愛心」和「餵食不是罪」長期爭論不休，關鍵在於政府無法根絕棄養，又無力廣設收容站，更難以解決「只餵養」的後遺症，結果付出代價的就是無辜被咬的民眾與脆弱的生態。
以自稱「奉觀音指示」餵養遊蕩犬的婦人為例，無論是基於宗教善念或惻隱之心，看似有餵養正當性。但許多未經環境調查的放生，雖本於善意，卻造成殘害動物生命，甚至引發生態災難。如果不對遊蕩毛孩實施疫苗、絕育等措施，必將產出更多未獲妥善照顧的犬隻；若造成他人或生態傷害，反形同造孽了。
但如果只論究愛心定義，也形同為政府開脫。事實上，除了釐清偶爾投餵、定時定點投餵、飼養等不同態樣，以及相應的責任要求外，舉凡從源頭嚴管、重罰棄養、完備領養機制與收容機構等，都是政府無可推卸的責任。
愛心要負責，政府更不能卸責。現實卻是，社會和生態正在承擔飼主、餵食者與政府不負責任的代價。
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