聯合報黑白集／愛心的責任與代價

「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策，目標在於透過人工智慧（AI）的加持，順利達到各行各業升級轉型的目的，使產業脫胎換骨，創造更多的經濟果實。此一想法立意良善，但要使得產業脫胎換骨、經濟全面升級，其實不能過於一廂情願地認為藉由AI的普及化即可成功。 首先，就企業面而言，麥肯錫等國外機構調研顯示，僅有不到一成的企業可從AI專案中創造實質價值，國內智庫對台灣中小企業的調查結果亦是如此。AI固然是很好、極具威力的工具，但從數據延伸到資訊、再到知識的萃取，終而產生智慧運用，並不是容易的過程。 就AI的應用而言，所需要的硬體、軟體對一般企業而言，都已是唾手可得，真正的困難在於打造企業具有AI的DNA。這並非導入一些軟體、再安排幾位資訊人員即可成功，而是有賴全員共識、全員投入，搭配堅實的規劃，才有可能真正創造價值。 可惜的是，絕大部分企業的AI方案，甚至包含政府諸多協助業界的AI計畫內容，多僅止於導入軟體、從事非常局部而非全面性的AI應用，距離透過AI改善企業體質仍很遙遠。AI應用如果只停在軟體的導入運用，當然還是對

2026-03-28 01:33