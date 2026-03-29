聯合報社論／政治清算寒冬來臨，藍白已無容錯空間

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案，一審遭重判十七年，無論對其個人政治前途、民眾黨前景與藍白合未來，都將造成深遠影響。不過，以司法和政治手段清算在野黨，柯案不是開始，更非結束。因此對藍白來說，任何內憂外患都可能成為政黨生死存亡的關鍵；藍白已無任何容錯空間。

檢視柯文哲四大案，他在處理政治獻金上確有諸多可議之處；但在京華城案上，台北地院否定被指為賄款「後謝」的「小沈1500」證據力，卻強行將二一○萬政治獻金判定為「前金」，並以此判刑。也因此一爭議判決，讓柯文哲刑期超過十年，幾乎宣告與總統大選無緣。此等結果，就難脫司法清算質疑。

眾人都應記得，柯文哲獲交保後，對於藍白合、綠白合多次表達曖昧模糊看法，因而引發他是否「以綠白合作討好民進黨，換取輕判」的質疑。無論柯文哲真實想法為何，一審判決結果無疑是對白營內仍保有「綠白合」想像者的當頭棒喝。民進黨要的，從來不是在野黨輸誠或合作，而是徹底殲滅。

而且不只是柯文哲，民眾黨名列司法與政治清算名單者，至少還有現任黨主席黃國昌、不分區立委李貞秀、曾一度列入不分區立委名單的徐春鶯等人。民眾黨若要在政治版圖保有一線生機，除了全力促使民進黨下台，已別無他法。而要政黨輪替，又非民眾黨一黨之力所能做到；藍白合作已不再是「選項之一」，而是「唯一選擇」。

比起民眾黨，國民黨的危機也不遑多讓。黨內領袖，有「四個太陽」之爭；路線上，有「親美」、「親陸」分歧；九合一選戰縣市長提名人選，已有多個縣市硝煙四起，內戰頻仍。連原本只是茶壺風暴的馬英九基金會人事問題，也因過去恩怨演變成黨內鬥爭，給綠營見縫插針機會。這些國民黨的「內憂」，都令支持者憂心忡忡。

何況，藍營面臨的司法追殺也不少。藍委傅崐萁、顏寬恒、無黨籍立委高金素梅、新竹縣長楊文科，都因案遭調查或待二審判決中；花蓮縣長徐榛蔚也因馬太鞍溪堰塞湖潰堤案遭偵辦。雖然這些人士是否有罪尚難一概而論，但在當今司法對待藍綠白有別的情況下，結果不容樂觀，並極可能成為選前操作的政治議題。

民進黨的政治司法追殺，非操諸藍白；但藍白至少都應將「內亂」變數降至最低。以國民黨昨天的新竹縣長初選為例，雖確定由徐欣瑩出線，但初選過程中，兩位競爭者彼此砍殺，刀刀見骨；民調與黨員投票結果竟大相逕庭，顯見初選制度存在問題，藍營分裂危機也未化解。國民黨中央過於消極，是重要關鍵。黨中央本有責任提名最強將參選，何致放任黨內殺到見骨？

在政黨的決策和路線上，藍白兩黨亦都有許多不必要爭議。如國民黨「親美」或「親陸」，本非二選一之爭，卻因為黨內自亂陣腳、高層師心自用，導致國民黨不斷遭到抹紅。民眾黨則在立委兩年條款大換血後，表現不如預期，黨的路線也因柯文哲、黃國昌的不同調而混沌不明。對於藍白兩黨，這些都是不該發生卻發生的減分。

可以想見，愈接近選舉，民進黨對在野黨各種政治與司法清算，強度也將與日俱增。因此，藍白首要之務，就是更加緊密合作，抱團對抗民進黨；各自政黨在決策上，應認清主流民意，勿再走偏；在黨內競爭上，應放下個人對權位執念。如果無法做到這些基本要求，藍白就只能任由民進黨強力輾壓，不但九合一選情堪慮，徹底失去政黨競爭力、萬年在野，也在眼前。