經濟日報社論／美中對立下 台灣要找發展策略

美國於去年底與今年初相繼公布《國家安全戰略》與《國防戰略》，確立以「美國本土利益優先」為核心的戰略主軸，強化高科技出口管制與盟友供應鏈重組。（美聯社）

美國於去年底與今年初相繼公布《國家安全戰略》與《國防戰略》，確立以「美國本土利益優先」為核心的戰略主軸，強化高科技出口管制與盟友供應鏈重組。中國大陸於3月下旬召開兩會，審議通過「十五五」規劃綱要，提出以「新質生產力」與「國內大循環」雙引擎發展模式，同時積極布局東南亞、中東與拉美市場網絡，與美形成全球兩大區域經濟板塊。近期以色列與美國對伊朗的軍事衝突，則凸顯中東地緣政治對全球能源供應關鍵影響，對能源依賴國家的經濟穩定造成衝擊。面對多重國際變局交織，台灣如何在夾縫中尋求發展空間，已成為迫切課題。

川普政府的戰略特質在於淡化意識形態對抗，轉而採取以國家利益為核心的務實主義。台灣在此架構下配合美方需求，透過半導體技術與產能填補美國高科技製造缺口，並提出投資與進口承諾。這些作為能否有效維持台對美出口競爭力，仍有待觀察。可以確定的是，川普「交易導向」執政模式將提高政策變動不確定性，使台灣單一依賴美國的策略面臨更高風險。

中國大陸「十五五」規劃在特定產業的推進能力亦不容忽視。半導體成熟製程自給率提升，正對台灣相關產業形成結構性壓力，而非僅是單純景氣循環波動的影響。「人工智慧+」政策、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）布局，顯示其積極爭取國際標準制定的話語權。中國若優先加入CPTPP，有可能透過規則影響力改變區域貿易條件，進而削弱台灣的競爭優勢。

中東局勢已成為台灣經濟戰略規劃中不可忽視的關鍵變數。台灣高度依賴中東能源進口，石油與液化天然氣價格上升，將直接推高電力密集型產業的製造成本。全球能源價格上揚亦可能加重美國通膨壓力，使其維持現行貿易保護政策的意願更強烈。能源安全應納入台灣整體地緣政治風險評估架構，而將其視為支撐半導體產業競爭力的基礎條件。

在全球兩大經濟體對立加劇前提下，台灣至少需掌握四項政策空間，以兼顧經濟成長與安全。能源政策與產業發展藍圖的整合宜列為首要任務。穩定且多元的能源供應結構，有助降低企業成本波動，並提升整體投資環境的可預測性。中長期能源規劃若能納入國家經濟戰略體系，將能鞏固產業鏈的長期競爭優勢。

目前既有產業優勢應成為升級轉型的基礎。強化晶片設計、先進封裝與應用整合能力，推動台灣由製造導向轉型成為整體解決方案的提供者。產業角色提升能幫助企業在不同市場規範之間保持彈性，提高在全球供應鏈中的不可替代性。

至於供應鏈布局則宜採取多元且分層的策略。在兼顧經濟效益前提下，台灣參與美國主導的產業回流與技術管制，有助於深化高階製造與先進市場的連結。不過，中國大陸與東南亞市場仍具規模與成長潛力，台商投入區域製造網絡重組，將可創造新的分工機會。政府宜鼓勵跨區域布局，協助企業分散風險，降低單一市場政策或景氣波動的衝擊。

與國際貿易新規則接軌的重要性正持續提升。全球競爭現已延伸至數位經濟、綠色轉型與供應鏈治理等新領域，參與規則制定逐漸成為影響台灣國際地位的核心因素。政府宜積極爭取參與CPTPP與DEPA等多邊機制，以鞏固台灣在高品質貿易與數位經濟規範中的地位。台灣亦宜積極推動雙邊互惠的經貿合作架構，以改善市場進入條件，強化國際合作基礎。

在美中戰略競逐中，台灣需具備主動塑造發展路徑的能力。整合科技優勢、制度參與及市場布局，將決定台灣經濟的彈性與韌性。政府若能以長期戰略視角規劃政策，方能在全球經濟重組過程中，建立兼顧安全與成長的發展模式，進而確保台灣經濟的長期穩定與繁榮。