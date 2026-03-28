經濟日報社論／AI時代產業政策應有新思維

「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策。 路透

「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策，目標在於透過人工智慧（AI）的加持，順利達到各行各業升級轉型的目的，使產業脫胎換骨，創造更多的經濟果實。此一想法立意良善，但要使得產業脫胎換骨、經濟全面升級，其實不能過於一廂情願地認為藉由AI的普及化即可成功。

首先，就企業面而言，麥肯錫等國外機構調研顯示，僅有不到一成的企業可從AI專案中創造實質價值，國內智庫對台灣中小企業的調查結果亦是如此。AI固然是很好、極具威力的工具，但從數據延伸到資訊、再到知識的萃取，終而產生智慧運用，並不是容易的過程。

就AI的應用而言，所需要的硬體、軟體對一般企業而言，都已是唾手可得，真正的困難在於打造企業具有AI的DNA。這並非導入一些軟體、再安排幾位資訊人員即可成功，而是有賴全員共識、全員投入，搭配堅實的規劃，才有可能真正創造價值。

可惜的是，絕大部分企業的AI方案，甚至包含政府諸多協助業界的AI計畫內容，多僅止於導入軟體、從事非常局部而非全面性的AI應用，距離透過AI改善企業體質仍很遙遠。AI應用如果只停在軟體的導入運用，當然還是對企業的經營有所助益，例如進銷存軟體可使企業更精準地掌握銷貨與進貨需求、減少存貨及浪費，達到節省成本之效。

但好的AI應用當然不僅於此，而是希望帶來產品或服務的差異化、高值化，甚至創造新的商業模式，藉以真正創造價值，才算是真正的升級轉型。只是根據調研結果，恐怕只有極低比例的廠商能夠真正達標。

其次，就市場面而言，若所有廠商透過AI僅能達到成本降低的效果，則因此引發的更激烈價格競爭很容易就抵銷成本降低之效，使得廠商很難透過AI來獲取更多利潤。

廠商可以透過AI打造產品或服務的差異化、高值化，或創造新商業模式來創造價值，但除非消費者所得可以普遍快速提高，使得市場需求有效擴大，否則產品或服務的高值化及新商業模式，必然會淘汰許多無法轉型的企業。最近中國大陸開始出現「一人影視公司」得以以極低成本創造龐大收益即是顯例。我們可以說，AI的快速發展不僅可能衝擊就業，也必然衝擊產業及企業。

基於這樣的認知，面對AI時代的到來，一些傳統的產業政策思維實應開始調整。例如，政府向來對中小企業至為重視，總以中小企業的存續發展為己任，也不惜透過各種優惠政策來扶植中小企業。其結果是中小企業家數持續快速成長至超過170萬家，其中實不乏許多已不具競爭力的廠商，卻仍持續分享有限的土地、水電、勞工等資源。就算AI時代沒有到來，不敢放手讓市場擇優汰劣的政府政策，其實已導致嚴重的資源錯置。如今AI時代快速降臨，正如前述，理論上好的AI發展會產生若干能真正創造價值的企業，這是理想目標，但也必會淘汰許多未能有效轉型的企業，這是市場趨勢。政府目前協助企業的方式多是補助建置軟體費用或協助培訓AI人才，但這與賦予企業AI DNA仍有很大的距離。如果「AI十大建設」的目標是想要讓眾多中小企業都能藉AI脫胎換骨，很可能是不切實際的。

最近，南韓政府推出一項「微型企業新起點希望專案」的政策，旨在協助企業從關閉到就業轉型和創業提供全面支持，代表南韓已能很務實地面對企業可能關閉的事實，甚至由政府積極提供協助。這樣的做法值得借鏡。政府把照顧廠商視為天職，但關心照顧的方式有很多種，若企業已處於插管階段，持續插管以延命恐怕不是最仁慈的照顧方式。南韓政府願意勇敢拔管，並以妥善方式協助重生，應該才是AI時代輔佐「AI十大建設」能竟其功的必要配套措施。