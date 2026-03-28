快訊

國際鑑識權威「華人神探」李昌鈺辭世 享壽87歲

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟日報社論／AI時代產業政策應有新思維

經濟日報／ 社論

「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策。 路透
「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策。 路透

「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策，目標在於透過人工智慧（AI）的加持，順利達到各行各業升級轉型的目的，使產業脫胎換骨，創造更多的經濟果實。此一想法立意良善，但要使得產業脫胎換骨、經濟全面升級，其實不能過於一廂情願地認為藉由AI的普及化即可成功。

首先，就企業面而言，麥肯錫等國外機構調研顯示，僅有不到一成的企業可從AI專案中創造實質價值，國內智庫對台灣中小企業的調查結果亦是如此。AI固然是很好、極具威力的工具，但從數據延伸到資訊、再到知識的萃取，終而產生智慧運用，並不是容易的過程。

就AI的應用而言，所需要的硬體、軟體對一般企業而言，都已是唾手可得，真正的困難在於打造企業具有AI的DNA。這並非導入一些軟體、再安排幾位資訊人員即可成功，而是有賴全員共識、全員投入，搭配堅實的規劃，才有可能真正創造價值。

可惜的是，絕大部分企業的AI方案，甚至包含政府諸多協助業界的AI計畫內容，多僅止於導入軟體、從事非常局部而非全面性的AI應用，距離透過AI改善企業體質仍很遙遠。AI應用如果只停在軟體的導入運用，當然還是對企業的經營有所助益，例如進銷存軟體可使企業更精準地掌握銷貨與進貨需求、減少存貨及浪費，達到節省成本之效。

但好的AI應用當然不僅於此，而是希望帶來產品或服務的差異化、高值化，甚至創造新的商業模式，藉以真正創造價值，才算是真正的升級轉型。只是根據調研結果，恐怕只有極低比例的廠商能夠真正達標。

其次，就市場面而言，若所有廠商透過AI僅能達到成本降低的效果，則因此引發的更激烈價格競爭很容易就抵銷成本降低之效，使得廠商很難透過AI來獲取更多利潤。

廠商可以透過AI打造產品或服務的差異化、高值化，或創造新商業模式來創造價值，但除非消費者所得可以普遍快速提高，使得市場需求有效擴大，否則產品或服務的高值化及新商業模式，必然會淘汰許多無法轉型的企業。最近中國大陸開始出現「一人影視公司」得以以極低成本創造龐大收益即是顯例。我們可以說，AI的快速發展不僅可能衝擊就業，也必然衝擊產業及企業。

基於這樣的認知，面對AI時代的到來，一些傳統的產業政策思維實應開始調整。例如，政府向來對中小企業至為重視，總以中小企業的存續發展為己任，也不惜透過各種優惠政策來扶植中小企業。其結果是中小企業家數持續快速成長至超過170萬家，其中實不乏許多已不具競爭力的廠商，卻仍持續分享有限的土地、水電、勞工等資源。就算AI時代沒有到來，不敢放手讓市場擇優汰劣的政府政策，其實已導致嚴重的資源錯置。如今AI時代快速降臨，正如前述，理論上好的AI發展會產生若干能真正創造價值的企業，這是理想目標，但也必會淘汰許多未能有效轉型的企業，這是市場趨勢。政府目前協助企業的方式多是補助建置軟體費用或協助培訓AI人才，但這與賦予企業AI DNA仍有很大的距離。如果「AI十大建設」的目標是想要讓眾多中小企業都能藉AI脫胎換骨，很可能是不切實際的。

最近，南韓政府推出一項「微型企業新起點希望專案」的政策，旨在協助企業從關閉到就業轉型和創業提供全面支持，代表南韓已能很務實地面對企業可能關閉的事實，甚至由政府積極提供協助。這樣的做法值得借鏡。政府把照顧廠商視為天職，但關心照顧的方式有很多種，若企業已處於插管階段，持續插管以延命恐怕不是最仁慈的照顧方式。南韓政府願意勇敢拔管，並以妥善方式協助重生，應該才是AI時代輔佐「AI十大建設」能竟其功的必要配套措施。

社論

相關新聞

聯合報社論／鏡檢、泣股、查不出後謝，司法獨立早被看扁

柯文哲四大案一審宣判，北院依違背職務收賄、公益侵占、背信等罪名判他十七年徒刑，褫奪公權六年。重判關鍵是，法官認定柯收取沈慶京二一○萬賄款為「前金」，至於「後謝」的一五○○萬元並不成罪；對此，柯文哲痛斥判決「早寫好劇本」。柯文哲固難謂無辜，但其案件偵審中，始終纏繞著政治力介入的魅影，充斥爭議與「深文周納」。無論最後的定讞結果為何，在人民心中，「司法獨立」已被看扁。

聯合報黑白集／死後的真相

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣最近病逝，年方五十三歲。在對美談判倥傯之際，這消息令人不捨。更驚愕的是，她病中向卓揆提出辭呈，提及相關官員對加入ＣＰＴＰＰ消極敷衍，其建言均未獲採納，還遭嚴厲駁斥。這番最後的聲音，令人難以想像。

經濟日報社論／AI時代產業政策應有新思維

「AI十大建設」是現今政府力推的重要產業政策，目標在於透過人工智慧（AI）的加持，順利達到各行各業升級轉型的目的，使產業脫胎換骨，創造更多的經濟果實。此一想法立意良善，但要使得產業脫胎換骨、經濟全面升級，其實不能過於一廂情願地認為藉由AI的普及化即可成功。 首先，就企業面而言，麥肯錫等國外機構調研顯示，僅有不到一成的企業可從AI專案中創造實質價值，國內智庫對台灣中小企業的調查結果亦是如此。AI固然是很好、極具威力的工具，但從數據延伸到資訊、再到知識的萃取，終而產生智慧運用，並不是容易的過程。 就AI的應用而言，所需要的硬體、軟體對一般企業而言，都已是唾手可得，真正的困難在於打造企業具有AI的DNA。這並非導入一些軟體、再安排幾位資訊人員即可成功，而是有賴全員共識、全員投入，搭配堅實的規劃，才有可能真正創造價值。 可惜的是，絕大部分企業的AI方案，甚至包含政府諸多協助業界的AI計畫內容，多僅止於導入軟體、從事非常局部而非全面性的AI應用，距離透過AI改善企業體質仍很遙遠。AI應用如果只停在軟體的導入運用，當然還是對

經濟日報社論／美伊戰爭 沒有贏家

今年2月底爆發的美伊軍事衝突，美國雖然憑藉軍事優勢對伊朗造成重大打擊，然而此一優勢並未轉化為決定性的結果，反而使衝突陷入更難收拾的僵局，談判陷入角力階段。

聯合報黑白集／只能說這是場人性悲劇

馬英九基金會的茶壺風暴，意外演成火爆內訌。其間是非曲直有待最後釐清，但拙劣的處理，毫無疑問使馬英九和基金會在國內與兩岸間的影響力受到衝擊。吃瓜看戲的綠營，毫不費力成為收割者。

聯合報社論／柯文哲總統大夢終結，民眾黨如何避免潰散

殘酷的現實終於揭曉，柯文哲的四大案一審被判十七年，並褫奪公權六年。如此一來，不僅他的總統大夢粉碎，連參選縣市長都不可能。這次重判並不意外，檢方求處廿八年半重刑已埋下伏筆；即使未查獲京華案收賄金流，但柯文哲多案齊發，已使其道德形象受到打擊。重要的是，好不容易才站穩腳步的民眾黨要如何避免潰散，則必須慎思而行。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。