聯合報黑白集／死後的真相

經貿辦副總談判代表顏慧欣日前病逝。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣最近病逝，年方五十三歲。在對美談判倥傯之際，這消息令人不捨。更驚愕的是，她病中向卓揆提出辭呈，提及相關官員對加入ＣＰＴＰＰ消極敷衍，其建言均未獲採納，還遭嚴厲駁斥。這番最後的聲音，令人難以想像。

卓榮泰昨天證實，顏慧欣的辭呈確實提及建言被卡情事，也會就她遭長官排擠事件進行調查。顏慧欣是前財長顏慶章之女，因學有專精，賴政府上任後將她由中經院借調至政府工作。她在行政院擔任「副總談判代表」之高位，竟還遭到霸凌，即可知經貿辦公室氛圍多不愉快。

近兩年，是我國對外經貿談判的關鍵期，如果主事官員充斥威權排擠心態，如何做好談判工作？近日，知情人士將箭頭指向總談判代表楊珍妮，指她在顏慧欣報到時在秘書面前嚴詞斥責，給予下馬威；甚至有人翻出楊珍妮昔日在國貿署咆哮同仁的錄音。誰能料到，即使在涉外的國際經貿談判部門，也如此充滿僚氣？

此次對美談判，是由不甚熟悉經貿的鄭麗君領軍，楊珍妮擔任總談判代表。賴政府雖對成果洋洋得意，但談出五千億美元投資加信用擔保的條件，國人多覺得讓步過多。若霸凌事件屬實，就更令人懷疑專業不足。

希望這個高層霸凌事件能查個水落石出，讓顏慧欣在死後也有個真相。