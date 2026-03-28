聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／死後的真相

聯合報／ 黑白集

經貿辦副總談判代表<a href='/search/tagging/2/顏慧欣' rel='顏慧欣' data-rel='/2/239641' class='tag'><strong>顏慧欣</strong></a>日前病逝。圖／聯合報系資料照片
經貿辦副總談判代表顏慧欣日前病逝。圖／聯合報系資料照片

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣最近病逝，年方五十三歲。在對美談判倥傯之際，這消息令人不捨。更驚愕的是，她病中向卓揆提出辭呈，提及相關官員對加入ＣＰＴＰＰ消極敷衍，其建言均未獲採納，還遭嚴厲駁斥。這番最後的聲音，令人難以想像。

卓榮泰昨天證實，顏慧欣的辭呈確實提及建言被卡情事，也會就她遭長官排擠事件進行調查。顏慧欣是前財長顏慶章之女，因學有專精，賴政府上任後將她由中經院借調至政府工作。她在行政院擔任「副總談判代表」之高位，竟還遭到霸凌，即可知經貿辦公室氛圍多不愉快。

近兩年，是我國對外經貿談判的關鍵期，如果主事官員充斥威權排擠心態，如何做好談判工作？近日，知情人士將箭頭指向總談判代表楊珍妮，指她在顏慧欣報到時在秘書面前嚴詞斥責，給予下馬威；甚至有人翻出楊珍妮昔日在國貿署咆哮同仁的錄音。誰能料到，即使在涉外的國際經貿談判部門，也如此充滿僚氣？

此次對美談判，是由不甚熟悉經貿的鄭麗君領軍，楊珍妮擔任總談判代表。賴政府雖對成果洋洋得意，但談出五千億美元投資加信用擔保的條件，國人多覺得讓步過多。若霸凌事件屬實，就更令人懷疑專業不足。

希望這個高層霸凌事件能查個水落石出，讓顏慧欣在死後也有個真相。

社論 黑白集 顏慧欣 楊珍妮 卓榮泰 鄭麗君 賴政府 顏慶章 霸凌 民進黨

延伸閱讀

顏慧欣離世傳霸凌 王鴻薇：行政院須在最短時間向國人交代

【重磅快評】顏慧欣疑遭霸凌 是沒被接住還是被掩蓋？

顏慧欣家屬「不克領受」功績獎章 卓榮泰證實：會再取得理解

顏慧欣辭呈提到點經貿辦缺失、提建言遭嚴厲駁斥 卓揆：啟動專案調查

相關新聞

經濟日報社論／美伊戰爭 沒有贏家

今年2月底爆發的美伊軍事衝突，美國雖然憑藉軍事優勢對伊朗造成重大打擊，然而此一優勢並未轉化為決定性的結果，反而使衝突陷入更難收拾的僵局，談判陷入角力階段。

聯合報黑白集／只能說這是場人性悲劇

馬英九基金會的茶壺風暴，意外演成火爆內訌。其間是非曲直有待最後釐清，但拙劣的處理，毫無疑問使馬英九和基金會在國內與兩岸間的影響力受到衝擊。吃瓜看戲的綠營，毫不費力成為收割者。

聯合報社論／柯文哲總統大夢終結，民眾黨如何避免潰散

殘酷的現實終於揭曉，柯文哲的四大案一審被判十七年，並褫奪公權六年。如此一來，不僅他的總統大夢粉碎，連參選縣市長都不可能。這次重判並不意外，檢方求處廿八年半重刑已埋下伏筆；即使未查獲京華案收賄金流，但柯文哲多案齊發，已使其道德形象受到打擊。重要的是，好不容易才站穩腳步的民眾黨要如何避免潰散，則必須慎思而行。

經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查，指出部分國家透過政府補貼、國家主導產業政策或壓抑內需等方式，造成全球市場出現過剩產能，並導致龐大的貿易順差，因而損害美國產業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。