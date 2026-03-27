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聯合報黑白集／只能說這是場人性悲劇

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/馬英九' rel='馬英九' data-rel='/2/103549' class='tag'><strong>馬英九</strong></a>基金會前執行長<a href='/search/tagging/2/蕭旭岑' rel='蕭旭岑' data-rel='/2/186505' class='tag'><strong>蕭旭岑</strong></a>。 圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會前執行長蕭旭岑。 圖／聯合報系資料照片

馬英九基金會的茶壺風暴，意外演成火爆內訌。其間是非曲直有待最後釐清，但拙劣的處理，毫無疑問使馬英九和基金會在國內與兩岸間的影響力受到衝擊。吃瓜看戲的綠營，毫不費力成為收割者。

事件中的各造，都是追隨馬英九多年的舊部，甚至是目前藍營領導人。他們的言行，出發點應都是「愛馬」而非「害馬」，結果卻走到難以收拾的地步。所羅門王復生，恐怕也難以定奪。

跳脫事件本身來看，這次的馬辦紛爭，和以往藍營多次內訌、乃至世間大部分齟齬，都有著共同點。各方都自認受到了很大委屈，都積累了一肚子怨氣，只要星星之火，就能點燃。

一旦積怨發作，各方私下放話或公開發言，便忍不住夾槍帶棍，持續塞入自己心底的不平。或者新聞稿措辭埋暗樁，刻意讓外界充滿遐想，甚至公開指責「賊人」從中作祟。在這些言詞出口的瞬間，或許有恨意發洩的快感，卻也埋下對手反彈的機關。彼此的對陣，最後成為吞噬所有人的漩渦，難以「翻頁」解脫。

正如管理學上的「乳酪理論」，重大危機往往是多層破洞疊加的結果。如果彼此「洞孔」不重疊，災難或許就不會發生；但人們總是一再重蹈覆轍，競相把洞挖得更大。若無法跳出人性的盲區，對前人哀之而不能鑑之，結果就是悲劇不斷重演。

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