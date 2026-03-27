聯合報社論／柯文哲總統大夢終結，民眾黨如何避免潰散

柯文哲涉京華城容積率等案，一審被判有期徒刑17年、褫奪公權6年。 記者許正宏／攝影

殘酷的現實終於揭曉，柯文哲的四大案一審被判十七年，並褫奪公權六年。如此一來，不僅他的總統大夢粉碎，連參選縣市長都不可能。這次重判並不意外，檢方求處廿八年半重刑已埋下伏筆；即使未查獲京華案收賄金流，但柯文哲多案齊發，已使其道德形象受到打擊。重要的是，好不容易才站穩腳步的民眾黨要如何避免潰散，則必須慎思而行。

這次判決前，外界兩大檢視重點為：一是刑期是否超過十年，二是京華城案是否認定為違背職務貪汙。刑期若超過十年，依《選罷法》柯文哲即無法再參加選舉；若犯了貪汙收賄重罪，即使未判決確定，依《總統副總統選罷法》也終身無法再參加總統大選。結果，一審不僅認定柯文哲涉貪，更合計重判十七年並褫奪公權六年，為他每一條參政之路布下緊密路障，連回鍋擔任黨主席亦無可能。這樣的判決，要說未摻雜政治因素，民眾大概不會相信。

觀察這次判決，法官對柯文哲四大案的審定分別是：一、京華城違法容積獎勵案，以貪汙收賄圖利罪判決十三年；這較檢方求處的十五年稍低，主要是檢方並未查獲賄款流向，僅憑檔案記載認定收賄。二、政治獻金案，以公益侵占罪判刑兩年，較檢方求刑的五年為低。三、木可公司獻金案，以背信罪判刑三年六個月，較檢方求刑的六年為低。四、挪用眾望基金會款項支付競辦員工薪資案，以背信罪判刑兩年，較檢方求刑的兩年半低一點。

無論如何，十七年的刑期加上褫奪公權，已斬斷柯文哲所有公職參選之路；接下來，他只能以民眾黨「精神領袖」的角色奮力一搏，以期能稍稍挽回清白。值得注意的是，在柯文哲遭羈押的一年間，民眾黨在新主席黃國昌領導下，在立法院發揮了可觀的戰力，穩住了白營「第三大黨」地位，未因柯文哲坐牢而泡沫化。可見，一般民眾對於白營核心成員仍抱持基本信任，不致「因人廢黨」。這點，是民眾黨的資產，也是它在柯文哲官司泥淖中應有的自覺。

簡言之，民眾黨員是響應柯文哲「清廉、勤政、愛鄉土」的號召而集結，如今柯文哲清廉形象受創，但黨內菁英所凝聚的信任仍然存在；如果這群菁英好好經營，民眾黨仍有機會維持自己的影響力，不致讓小草們失望潰散。重要的是，柯文哲須了解自己是否仍是黨的「資產」，他必須節制自己的言行，不可再恣意妄為，把整個黨都拖下水。否則，他即愚昧之至，也自私之至，就像他在木可公司及眾望基金會犯下的那些公私不分的愚行一樣。

尤其，民眾黨最近才與國民黨就「藍白合」達成不少共識，基本上，雙方承認兩黨合作是開拓彼此版圖的必要路線。在這樣的共識下，藍白兩黨即應信守承諾，共同扮演好在野角色，不該再犯下兩年前「一邊談合作、一邊懷鬼胎」的錯誤。比較讓人擔心的是，經過一年羈押，柯文哲過度自我中心的心態未改，經常信口開河的習性也不減，而他又不願將領導權放心交給黃國昌，這恐將造成白營路線的無所適從。最可慮的是，以柯文哲不甘服輸的性格，最後又演出「藍合白破局」的戲碼，這對在野陣營將是一場災難。

往回看，鄭文燦的收賄罪較柯文哲案早四個月偵辦，案情也簡單得多，卻為了錄音檔能否作為證據的問題一路拖延，至今無法宣判。相形之下，柯文哲四案牽連人數眾多，法官卻早早斷案宣判；這樣的雙重標準，如何不讓人有「政治辦案」的聯想？