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川普宣布 延後攻擊伊朗能源設施 期限到4月6日

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經濟日報社論／美伊戰爭 沒有贏家

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對美國而言，軍事行動雖展現威懾效果，但並未迫使伊朗讓步，甚至伊朗亦否認川普宣稱雙方已展開談判。 路透
對美國而言，軍事行動雖展現威懾效果，但並未迫使伊朗讓步，甚至伊朗亦否認川普宣稱雙方已展開談判。 路透

今年2月底爆發的美伊軍事衝突，美國雖然憑藉軍事優勢對伊朗造成重大打擊，然而此一優勢並未轉化為決定性的結果，反而使衝突陷入更難收拾的僵局，談判陷入角力階段。

伊朗並未因軍事挫敗而退讓，反而展現高度的韌性與非對稱作戰能力。透過區域代理勢力與低成本武器系統，如無人機與飛彈攻擊，成功將戰線外溢至更廣泛地區，不但造成損害，更大幅提升戰爭風險。特別是對國際石油運輸關鍵通道荷莫茲海峽的威脅，造成國際油價飆高，迫使國際社會承擔額外成本。此種以「提高對手成本」為核心的戰略，未必帶來決定性勝利，但可透過拉長衝突時間，逐步消耗對方承受能力與戰略耐性。

對美國而言，軍事行動雖展現威懾效果，但並未迫使伊朗讓步，甚至伊朗亦否認川普宣稱雙方已展開談判。當前美國面臨關鍵抉擇：若進一步升級軍事行動，可能引發更大規模的區域衝突並波及更多盟友；反之，若立場趨緩和並推動談判，則又可能被外界解讀為戰事難以收尾、軍事手段效益遞減，進一步削弱其在中東影響力。

美伊軍事衝突已對全球經濟造成重大衝擊，並逐步從區域安全問題轉化為全球性經濟風險。隨著荷莫茲海峽安全情勢惡化，國際油價劇烈波動，帶動能源與運輸成本上升，進一步推升全球通貨膨脹壓力，今年經濟成長放緩已經不可避免。

在此背景下，各國央行均面臨「抗通膨」與「穩成長」政策的兩難。一方面須透過緊縮政策抑制通膨，另一方面又須避免過度升息拖累經濟成長，使全球宏觀經濟政策協調更加困難，進一步提高經濟下行風險。

美伊衝突發生之際，全球經濟本已處於結構性壓力交織的脆弱狀態。美國對外關稅政策一波接一波，全球貿易保護主義升溫，供應鏈重組仍在進行，企業已面臨成本增加及高度不確定性。美伊衝突又再疊加風險，進一步削弱市場信心。整體而言，目前對今年全球經濟趨勢雖然預測為「成長放緩但尚未陷入衰退」，但若能源價格持續上行，經濟步入衰退的可能性將會升高。

另外，川普政府近期對外軍事行動，從對委內瑞拉軍事介入，到與伊朗的軍事衝突，雖對外展現強硬姿態，但在國內卻未得到民意的相應支持。綜合民調結果約六成以上美國民眾反對美國捲入中東戰爭，亦有超過半數受訪者認為對伊朗動武對美國經濟有負面影響。即便多數民眾支持維護國家安全，但對於可能演變為長期軍事消耗的情況，態度則轉趨保留。

事實上，美伊戰爭所帶來的經濟衝擊，正逐步成為左右美國民意的重要因素。隨著能源價格高漲推升通膨壓力，進一步侵蝕川普支持度。在此情勢下，其多線推進的外交策略，呈現「對外強勢」與「內部承壓」之間的矛盾：一方面試圖維繫地緣政治影響力，另一方面卻使相關成本轉嫁至國內經濟，持續累積政治壓力。

美伊戰爭有如一場沒有贏家的消耗性對抗。對全球而言，能源價格動盪導致經濟成長放緩，已付出立即的代價；對美國而言，同時承受民意反彈與經濟壓力的雙重牽制；對區域局勢而言，衝突外溢風險增加，可能波及更多國家，必須同時面對軍事威脅與經濟動盪。

美伊戰爭推升能源價格，輸入型通膨壓力逐步顯現，對台灣經濟的短期衝擊已難避免，但影響幅度仍取決於戰事演變與能源供應情勢是否進一步惡化，以及政府穩定物價與確保能源供應措施的力道。未來關鍵在於政府強化應變能力並加快政策調適，以降低外部不確定性對經濟的長期衝擊。

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