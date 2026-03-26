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聯合報黑白集／先廢反核黨綱

聯合報／ 黑白集

賴清德總統日前出席磐石會會長交接時表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。圖／聯 合報系資料照片
賴清德總統日前出席磐石會會長交接時表示，核二、核三廠具備重啟運轉條件。圖／聯 合報系資料照片

賴總統髮夾彎稱核二、核三可重啟，遭在野譏嘲，也被環團和綠營罵翻。閣揆卓榮泰卻說，反核不是「神主牌」，而是不同年代對核能議題的觀念，政府會務實調整能源政策。這話並非誠懇之言，民進黨把「反核」明訂在黨綱中，不是神主牌是什麼？

民進黨自創黨起即堅持反核立場，並在黨綱中明載「反對新設核能發電機組，積極開發替代能源，限期關閉現有核電廠」，加上後來寫進建立「台灣共和國」主張，這就是民進黨「兩大神主牌」的由來，並在執政路上透過政策一路推進，這豈是卓榮泰否認得了的事實？

正因是神主牌，蔡英文還在二○一七年把反核寫進法律，在《電業法》明訂台灣所有核能設施「在二○二五年前全部停止運轉」。即使二○一八年的「以核養綠」公投，以近六成同意票廢除了電業法「二○二五非核」的條文，但蔡英文和賴清德仍不改其志，在去年將核三廠關閉。這個執政黨，何時尊重過民意？又何曾與民眾有過對話？

當卓榮泰說反核「不是神主牌」，其實只是在幫賴政府找台階下；但對於曾追隨綠營反核一往直前的人，或因為擁核而遭到謾罵汙蔑的人，他這個表態未免太醜陋，也太虛假了！這回，要重新擁抱核能，民進黨得先把反核黨綱廢掉，再為這幾十年的政策耽誤向全民道歉，才過得了關！

社論 民進黨 神主牌 反核

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