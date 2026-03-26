經濟日報社論／全球經濟轉折 通膨與成長拉鋸

在通膨這頭「猛獸」尚未被完全馴服之際，經濟成長的動能卻已如強弩之末，顯露出疲態。（法新社）

美國聯準會（Fed）與日本銀行（BOJ）最近開會不約而同地選擇維持利率水準。這看似「風平浪靜」的表面之下，實則蘊含著值得探索的政策訊號與深邃的戰略考量。

在通膨這頭「猛獸」尚未被完全馴服之際，經濟成長的動能卻已如強弩之末，顯露出疲態。貨幣政策這一原本用以調控經濟的重要手段，如今正被迫在穩定物價與支撐成長的狹窄通道中艱難前行，小心翼翼地尋求著微妙的平衡。

這場通膨與成長的拉鋸戰，絕非短期的曇花一現，而是由多重結構性因素相互交織、共同作用而成。地緣政治衝突如同不期而至的暴風雨，不斷衝擊著全球經濟的大船；能源價格的波動恰似大海中的暗流，時而湧動，時而平靜，讓企業和消費者都難以捉摸；供應鏈的重組在重塑全球產業格局的同時，也帶來了諸多的不確定性和成本上升；而全球資金流向的再配置，則在各個經濟體之間重新分配資源。

全球多數經濟體目前正面臨著相似的問題。通膨壓力尚未完全消散，如同陰霾未散的天空，讓人感到壓抑；但經濟成長動能已因高利率環境而受到抑制。央行若繼續緊縮，可能導致經濟放緩甚至衰退；但若過早寬鬆，又可能如同在通膨的火苗上添加燃料，讓通膨死灰復燃。

在這場拉鋸中，能源價格扮演著關鍵角色。近年來，從俄烏戰爭到中東局勢緊張，地緣政治風險如同不斷升級的戰火，持續推高能源市場的不確定性。油價與天然氣價格波動，不僅影響企業成本，也直接左右通膨走勢。

美國能源自給能力較強，某種程度上緩衝了外部衝擊；但對日本、南韓、台灣及多數亞洲經濟體來說，能源進口依賴度高，更容易受到價格上漲的衝擊。這種結構差異將使全球通膨呈現「不對稱」特徵。

在這樣的背景下，全球資金流向正在發生深刻變化。高利率環境下，資本更傾向流向收益穩定且風險較低的市場，例如美國國債與投資等級債券。主權基金與大型機構投資人，也逐步提高美元資產配置比例。這種趨勢若持續，將強化美元的根基及其主導地位，並對其他貨幣形成長期壓力。

對新興市場而言，這意味著更大的脆弱性。當外資撤出，本幣貶值壓力升高，進一步推升進口成本與通膨，形成惡性循環。同時，企業與政府的外幣債務負擔加重，再融資風險上升，甚至可能引發金融動盪，給經濟帶來巨大的破壞。

從長期來看，它促使各國重新檢視經濟結構與政策工具。例如，提高能源自主性、強化供應鏈韌性、推動產業升級，都是因應當前挑戰的重要方向。對企業而言，這也是重新配置資源、提升競爭力的契機，如同在賽場上調整戰略，以爭取勝利。

更重要的是，央行角色正在轉變。過去以控制通膨為核心任務，今日則須同時應對金融穩定、就業市場與地緣政治風險，需要同時兼顧多個方面。這使貨幣政策不再是單一目標的工具，而是多重目標之間的平衡藝術。

未來一段時間，全球經濟仍將處於高度不確定狀態。若通膨持續下降，央行可能逐步轉向寬鬆，若能源價格再度上升，或地緣政治衝突升級，通膨壓力可能重新抬頭，貨幣政策再度收緊。

總體而言，「高利率、低成長、高不確定性」將成為全球經濟的主要特徵。在這樣的環境下，市場波動將更加頻繁，政策訊號的重要性也將大幅提升。

全球經濟正站在一個關鍵轉折點。通膨與成長之間的拉鋸，不僅是一場短期政策博弈，更是一場關於經濟結構與全球秩序的深層調整。我們確信，未來的勝負不在於誰能短期壓低通膨或刺激成長，而在於誰能在這場長期拉鋸中，找到穩定與韌性的平衡點。