聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／蔡英文無話可說嗎？

聯合報／ 聯合報黑白集

前總統<a href='/search/tagging/2/蔡英文' rel='蔡英文' data-rel='/2/105399' class='tag'><strong>蔡英文</strong></a>在東吳大學發表閉門演說。圖／擷取自蔡英文辦公室影片
前總統蔡英文在東吳大學發表閉門演說。圖／擷取自蔡英文辦公室影片

蔡英文頻繁閃現社群平台留言，被年輕人封為「瘋狂海巡」，叫她「快出來選總統」。她對大學生演講，重提昔日勝選承諾：「會留下一個更好的國家給你們」。在此之際，其接班人賴清德未和黨內溝通，即逕自宣布重啟核二核三。「更好的國家」突然變軌，朝野喜怒驚疑交錯，海巡女王一夕消音。

關於非核政策的代價，蔡英文早已撇清：「二○二四之後不是我的事」。但面對賴清德返核，英粉仍忙著與賴營筆戰，捍衛小英路線。網民感嘆，蔡賴核能政策有如《動物農莊》裡的風車，反復拆建，代價由群眾承擔，「英明領袖」永遠是對的。

如果蔡總統退休不問政事，對返核不表態，無可厚非。但她有國際品牌，依然是政壇大佛。她主動對年輕人大談當年執政之勇，吹噓性平政策的「國際影響」；若刻意迴避終結核能的得失，豈非心虛？

賴清德說，蔡總統推動的綠能產業發電量，已取代三座核電廠；但因應情勢必須重啟核電，維持能源韌性。這番「轉型正義」論述，看似替蔡英文保持歷史定位，但「韌性」二字點出她的短視。

作為決策者，蔡英文若能誠懇檢討利弊，有助賴政府修正能源配比，社會凝聚共識；表演「責任政治」，也能推高她超然地位。但她還是那個「死不認錯的小英」，只想緊握反核最大政治紅利。

社論 蔡英文 反核

延伸閱讀

核二核三重啟 羅智強酸民進黨：原來是「返」核

賴總統「返核」 張景森：反核團體應提發電方案

【重磅快評】不再逢核必反 賴總統能過賴主席那一關？

【重磅快評】台美ART藏核能綁標 賴清德返核是雙重背叛

相關新聞

聯合報社論／這塊罔顧民生的神主牌，林義雄也不必再扛

賴總統拋出「重啟核二、核三」之說，產業界一片叫好，綠營和反核團體則全面炸鍋，痛批他髮夾彎。一場遙遠的美伊戰爭，短短三周即將民進黨的「非核家園」和「綠能神話」打出原形，可見其脆弱。原因很簡單，問題在民進黨的「反核神主牌」自始至終就是一種政治動員工具，當它罔顧民生的本質露餡，當然就難以為繼。

聯合報黑白集／蔡英文無話可說嗎？

蔡英文頻繁閃現社群平台留言，被年輕人封為「瘋狂海巡」，叫她「快出來選總統」。她對大學生演講，重提昔日勝選承諾：「會留下一個更好的國家給你們」。在此之際，其接班人賴清德未和黨內溝通，即逕自宣布重啟核二核三。「更好的國家」突然變軌，朝野喜怒驚疑交錯，海巡女王一夕消音。

經濟日報社論／重啟核電是務實的抉擇

賴清德總統近日表示，核二、核三具重啟條件，將進入核安審查，引發社會分歧。支持與反對再起，凸顯核能議題的敏感，但問題已不在「要不要核電」，而是台灣是否願意面對現實，做出代價最低、風險最可控的選擇。

聯合報黑白集／「依法行政」真好用

賴總統宣布核二、核三具備重啟條件，台電將送重啟計畫給核安會，等於宣告民進黨將從「反核」走回「返核」。政策大轉彎，賴總統的說法卻是：「立院通過《核管法》修法，一定要依法行政」。彷彿政策跳票，是修法所迫。

聯合報社論／攻台時間表查無此事，台灣別沒事找事

美國國家情報總監辦公室公布《二○二六美國情報社群年度威脅評估》，在台海安全上有兩項重要判斷：一是評估中國大陸現階段沒有計畫在二○二七年入侵台灣，目前也沒有確定統一時間表；二是認為日本首相高市早苗去年十一月的「台灣有事」論，代表日本現任首相立場的重大轉變，中共則持續多方位施壓反制。美國的情報評估，一方面降低「台灣有事」的機率，一方面提高中日「因台灣而有事」的風險，把區域安全帶進更複雜的棋局。

經濟日報社論／美國301調查 台灣的機會與挑戰

美國貿易代表署近日對包括台灣在內的16個國家啟動301調查，指出部分國家透過政府補貼、國家主導產業政策或壓抑內需等方式，造成全球市場出現過剩產能，並導致龐大的貿易順差，因而損害美國產業利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。