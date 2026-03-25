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聯合報黑白集／蔡英文無話可說嗎？
蔡英文頻繁閃現社群平台留言，被年輕人封為「瘋狂海巡」，叫她「快出來選總統」。她對大學生演講，重提昔日勝選承諾：「會留下一個更好的國家給你們」。在此之際，其接班人賴清德未和黨內溝通，即逕自宣布重啟核二核三。「更好的國家」突然變軌，朝野喜怒驚疑交錯，海巡女王一夕消音。
關於非核政策的代價，蔡英文早已撇清：「二○二四之後不是我的事」。但面對賴清德返核，英粉仍忙著與賴營筆戰，捍衛小英路線。網民感嘆，蔡賴核能政策有如《動物農莊》裡的風車，反復拆建，代價由群眾承擔，「英明領袖」永遠是對的。
如果蔡總統退休不問政事，對返核不表態，無可厚非。但她有國際品牌，依然是政壇大佛。她主動對年輕人大談當年執政之勇，吹噓性平政策的「國際影響」；若刻意迴避終結核能的得失，豈非心虛？
賴清德說，蔡總統推動的綠能產業發電量，已取代三座核電廠；但因應情勢必須重啟核電，維持能源韌性。這番「轉型正義」論述，看似替蔡英文保持歷史定位，但「韌性」二字點出她的短視。
作為決策者，蔡英文若能誠懇檢討利弊，有助賴政府修正能源配比，社會凝聚共識；表演「責任政治」，也能推高她超然地位。但她還是那個「死不認錯的小英」，只想緊握反核最大政治紅利。
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