聯合報社論／這塊罔顧民生的神主牌，林義雄也不必再扛

2018年時，林義雄（右）曾為堅持非核家園，在台北義光教會附近遊街宣傳理念。 圖／聯合報系資料照片

賴總統拋出「重啟核二、核三」之說，產業界一片叫好，綠營和反核團體則全面炸鍋，痛批他髮夾彎。一場遙遠的美伊戰爭，短短三周即將民進黨的「非核家園」和「綠能神話」打出原形，可見其脆弱。原因很簡單，問題在民進黨的「反核神主牌」自始至終就是一種政治動員工具，當它罔顧民生的本質露餡，當然就難以為繼。

賴總統重啟核能的尷尬轉身，應該給予肯定，但並不值得人們為他鼓掌叫好。原因是，全球近幾年已洗刷了核能的汙名，而台灣的綠能發展也早已撞牆，但去年五月賴清德仍眼睛不眨地關閉了核三廠。如今他又以「非核家園去年已達成」為由來糊弄反核者，這個曇花一現的虛構樂園，恰恰說明其怯懦和虛應故事，把國家發展當成自己的政治踏板操弄。

「反核」和「台獨」是民進黨的兩大神主牌，兩者都曾在社會動員中掀起強烈波瀾，卻也都帶有極大的欺罔性。前者，隱瞞了台灣能源選項與機會成本匱乏的事實；後者，則將內部競爭與對外戰爭掛鉤，造成社會撕裂。尤其反核，民進黨最初的「反核四」，就是訴求反國民黨及反獨裁；經林義雄的「苦行」及「絕食」加持，更摻入了道德壓力。此後，反核即不斷溢出「能源安全」的科學軌道，演變成「我是人，我反核」的宗教式狂熱，也因而偏離民生油電供應的路線越來越遠。

蔡英文任內，將「非核家園」寫入政策，並訂出煤、氣、綠能的發電配比。表面上看，她是完成民進黨反核政策的英雄；實際上，她也是踢破這個反核神主牌的始作俑者。她任內八年，政府投入七、八千億元發展光電產業，但綠能發電比重始終停留在一成二左右，距離廿％的目標相當遙遠。更可笑的是，蔡英文竟把「非核家園」的達成年限，設在她卸任次年的二○二五年；她還告訴李遠哲，「二○二四後就不是我的事」。這樣的決策者，真的有責任感嗎？

說穿了，民進黨的反核神主牌供奉到今天，再也走不下去了。原因很簡單，其內容充斥政治意識形態，卻完全不包涵對民生的關注；當能源危機當頭，反核神主牌破功，要如何逼迫人民再拿香跟拜？

舉幾個例子，即可說明賴清德之所以轉身「返核」，並不是基於執政理性的「覺醒」，而是受到現實環境的鉅大壓迫而不得不然。其一，去年五月核三除役後，南部地區即常常出現供電緊俏問題，要仰賴中部地區的電廠輸送電力。原因是，南科的發展及台積電的設廠都導致工業用電大增，台南市雖到處增設光電板，但電力自給率也不過兩成。因此，以往所謂的「南電北送」現象，如今已變成「中電南送」，尤其在天黑之後。

其二，核三和核二如果重啟，合計可供應全台十一％的穩定電力。別小看這十一％，蔡英文加賴清德任內搞了十年的綠電，發電加總也不過十二％，而且還要「看天吃飯」，極不穩定。此外，核能發電成本每度是一・四五元，風電和光電成本則約為三・五元，天然氣的自發成本為二・六元、外購則是三・六元，都是核電成本的兩倍以上。尤其，我國電力有五成以上仰賴進口天然氣，卻僅有十一天的安全存量，美伊戰爭引發能源危機後，民眾怎能不瑟瑟發抖？

「反核」作為民進黨的神主牌，卅多年來已被利用到極限，磨耗了不知多少社會理性，浪費了不知多少國家資源，如今也到了該拋棄的時候。就算民進黨還捨不得放下，它也沒有資格再強迫全民膜拜，林義雄也不必再扛。