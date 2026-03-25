經濟日報社論／川普的五天暫緩令 又是市場操縱？

周一清晨，就在美國股市開盤前約兩小時，川普在Truth Social上發文，宣稱美伊雙方過去兩天進行了「非常良好且具建設性的對話」，並下令美軍暫緩對伊朗能源設施的打擊行動，為期五天。 路透

周一清晨，就在美國股市開盤前約兩小時，川普在Truth Social上發文，宣稱美伊雙方過去兩天進行了「非常良好且具建設性的對話」，並下令美軍暫緩對伊朗能源設施的打擊行動，為期五天。消息一出，全球金融市場即時反彈。道瓊指數盤中一度飆升逾千點，最終收漲超過600點，油價則大幅回落，台股期貨夜盤也同步翻紅。

就在同一天，伊朗國會議長加里巴夫公開在社群媒體上否認一切，直言美方所謂的談判是「假消息」，目的是操縱金融與石油市場，讓陷入困境的美國與以色列能夠「逃離泥淖」。這一喜一悲、亦真亦假的訊號交錯，幾乎成了近一個月以來美伊衝突的縮影。

這場起於2月底的美以聯合軍事行動，至今已進入第四周。伊朗封鎖荷莫茲海峽，導致全球能源價格急劇攀升，美國國內汽油價格在短短一個月內漲了三成以上，川普在市場與民調上的壓力持續累積。正是在這樣的背景下，川普先在上周六發出了48小時最後通牒，要求伊朗重開海峽，否則就要「徹底摧毀」伊朗的發電廠。伊朗當即嗆聲反制，揚言若遭攻擊，將向波灣各國的能源設施與海水淡化廠展開報復。緊張情勢一觸即發。

然而到了周一開盤前，暫緩令出現了。

若要理解這場戲劇性轉變背後的邏輯，必須同時理解兩件事。第一件是外交現實，目前確實存在多國調停行動，巴基斯坦、土耳其、埃及以及阿曼，都在美伊之間扮演傳話角色。美國也透過中間人向伊朗送出了一份涵蓋約15項要求的提案，其中包括要求伊朗放棄核武、移交高濃縮鈾、限制飛彈計畫，並停止支持代理武裝力量。伊朗官方雖承認收到了這份提案，卻強調仍在「審查」之中，更明確拒絕任何直接對話。雙方要求條件的落差懸殊，一名地區消息人士坦言，美方清單中有幾項對德黑蘭而言根本是「幾乎不可能接受的」。

第二件，也是更難堪的，是市場邏輯正在主導白宮的時程安排。川普的暫緩聲明，精準發布於美國市場開盤前兩小時。不論談判是否真實，這一時機的選擇幾乎不可能是巧合。華爾街某些分析師直接把這種交易模式稱為「TACO交易」，也就是押注川普最終一定會收回強硬立場。投資者並非真的相信川普、相信談判、相信和平，他們只是相信「其他人會相信川普」，然後押注其他人的反應，乘機獲利了結。

正如凱因斯的「選美理論」所言，市場從來不投票給最美的人，而是投票給他們認為大多數人會選的那一位。

這種「交易川普」的心理，固然帶有嘲諷意味，但它也精確地揭示了一個更嚴峻的現實，那就是這場戰爭沒有哪條出路是好走的。《經濟學人》的分析將川普目前的選項歸結為四條路，分別是談判、撤出、維持現狀，以及進一步升級。談判的困難在於，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴在接任後幾乎從未公開露面，德黑蘭的決策核心仍是一個謎。撤出等同於宣告失敗，且荷莫茲海峽仍在伊朗掌控之中，近半世紀以來維繫波灣石油流通一直是美國中東政策的核心，輕易放棄這一原則，波灣盟友必然大為震怒。維持現狀代表繼續燒錢、繼續打，而升級則意味著川普可能動用海軍陸戰隊奪取伊朗島嶼，或對核設施動用特種部隊，每一步都可能引發難以預料的連鎖反應。

這一切的複雜性，都被市場的即時反應給過度簡化了。股市上漲不代表和平將至，油價下跌也不代表衝突降溫。市場能夠定價的，是一個「五天之內不會更糟」的預期，而不是「衝突真的走向終結」的現實。更令人不安的，是英國《金融時報》的獨家報導，指出在川普宣布暫緩令前，市場上出現了一筆約5.8億美元的原油空頭部位，時機之精準令市場人士嘖嘖稱奇，有分析師懷疑背後存在提前獲悉政策轉向的可能性。

五天的時鐘正在滴答作響。川普究竟能談出什麼，還是再次重演通牒後退讓的循環，答案或許很快就會揭曉。只是這一次，全球市場、波灣盟友、以色列，以及伊朗本身，恐怕都不再像過去那般輕易相信「協議就在眼前」這句話了。